Dónde comprar de urgencia gafas para ver el eclipse en Andalucía: farmacias, ópticas, centros comerciales y puntos gratis

A horas del eclipse solar del miércoles 12 de agosto, las prisas llegan a Andalucía y todo el mundo quiere hacerse con unas gafas en el último momento para no perderse uno de los grandes fenómenos astronómicos de los últimos años y, conforme llegan nuevas gafas a algunos establecimientos, se agotan en muy poco tiempo. Pero no vale cualquier cosa: para mirar al Sol hay que utilizar gafas específicas para eclipses, en buen estado y con la inscripción EN ISO 12312-2:2015, además del marcado CE cuando corresponda.

Farmacias, ópticas y supermercados: dónde buscarlas a última hora

Para quienes todavía no tengan las suyas, todavía quedan varias puertas a las que llamar. Farmacias y ópticas son dos de los lugares más habituales donde se están vendiendo gafas homologadas, aunque la disponibilidad depende de cada establecimiento. El precio habitual ronda entre 1,50 y 3 euros por unidad, por lo que, ante la demanda de estos últimos días, lo más práctico es preguntar previamente si quedan existencias antes de desplazarse.

También pueden encontrarse en grandes cadenas y supermercados con establecimientos en Andalucía, entre ellos Aldi, Eroski, Alcampo, Carrefour o El Corte Inglés, siempre dependiendo del stock de cada tienda. A estas alturas, con el eclipse prácticamente encima, la disponibilidad puede cambiar de un centro a otro e incluso agotarse a lo largo del día, así que toca buscar y comparar hasta dar con ellas.

Gafas homologadas para ver eclipses. / David Zorrakino - E.P.

La otra opción es intentar conseguirlas gratis. El Grupo Social ONCE y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades están distribuyendo dos millones de gafas certificadas en toda España. La ONCE reparte gratis 1,7 millones a través de sus vendedores, mientras que otras 300.000 unidades se distribuyen mediante la FECYT entre entidades científicas. En Andalucía figuran entre los puntos vinculados a esta distribución el Museo Interactivo de la Música de Málaga (MIMMA) y el Parque de las Ciencias de Andalucía, en Granada, aunque en todos estos casos las gafas están sujetas a disponibilidad. También hay pueblos en Sevilla que las repartirán gratis, como Huévar o Gines, inluso Rota (Cádiz) ha anunciado que repartirán gafas.

Mirar unos segundos puede dejar consecuencias para toda la vida

Y aquí conviene no tomarse alegrías porque es muy serio. Especialistas en Oftalmología del Hospital Universitario de Jaén han advertido de que mirar directamente al Sol durante el eclipse, aunque la Luna esté ocultando buena parte del disco solar, puede provocar lesiones graves e irreversibles en la retina. La oftalmóloga Silvia Moreno explica que la radiación continúa llegando al ojo y puede originar una retinopatía solar, una quemadura que no provoca dolor en el momento y que puede traducirse posteriormente en una mancha negra en el centro de la visión, imágenes distorsionadas o pérdida de agudeza visual.

Personas con gafas de eclipse. / SITEMINDER / Europa Press

Por eso no sirven gafas de sol convencionales, radiografías, cristales ahumados, CD ni inventos caseros. Tampoco se debe mirar directamente a través de prismáticos, telescopios o cámaras sin los filtros profesionales adecuados. Antes de ponerse las gafas para el eclipse hay que comprobar además que no tengan arañazos, agujeros, dobleces o desperfectos. El fenómeno durará apenas unos minutos, pero una mala decisión al observarlo puede dejar secuelas para siempre.