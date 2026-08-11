Alerta en playas de Huelva y Cádiz justo la tarde del eclipse: Emergencias y Aemet avisan de fuerte mar de fondo con corrientes de resaca peligrosas

La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) ha pedido extremar la precaución este miércoles 12 de agosto en las playas de Huelva y Cádiz ante la llegada de un episodio de fuerte mar de fondo que puede generar corrientes de resaca peligrosas. El aviso coincide además con una jornada especialmente señalada en la costa andaluza, ya que durante la tarde tendrá lugar el eclipse solar, alrededor de las 20.30 horas, que llevará a muchas personas a buscar puntos abiertos y playas desde los que contemplarlo.

La advertencia afecta concretamente a la costa occidental de Cádiz y al litoral de Huelva situado al este de Punta Umbría. Según el boletín especial emitido por Aemet, el episodio comenzará durante las primeras horas de la tarde y se prolongará hasta la madrugada del jueves 13 de agosto.

El momento de mayor riesgo será por la tarde

El momento más delicado está previsto en torno a las 16.00 horas, coincidiendo con la pleamar. Las olas podrán superar el metro de altura, aunque el principal peligro no estará únicamente en su tamaño, sino en la energía que transportarán debido a un periodo de entre 11 y 12 segundos.

Este mar de fondo procedente del oeste llegará además coincidiendo con mareas vivas, con un coeficiente de 100 durante la pleamar de la tarde del miércoles y de 101 durante la madrugada del jueves. Aemet señala también que el perfil de verano de las playas las hace especialmente sensibles a este tipo de oleaje.

Cuidado aunque el mar no parezca especialmente bravo

La combinación de todos estos factores puede favorecer la aparición de fuertes corrientes de resaca, uno de los principales riesgos para los bañistas. Estas corrientes se forman cuando el agua acumulada junto a la orilla encuentra una vía de salida hacia mar adentro y puede arrastrar rápidamente a una persona lejos de la playa.

Precisamente, uno de los aspectos más importantes del aviso es que el peligro puede no resultar evidente a simple vista. El mar no tiene por qué presentar grandes olas ni un aspecto especialmente agitado para que se produzcan estas corrientes, por lo que Emergencias recomienda mantener la precaución durante toda la tarde.

El riesgo se concentra en el baño

Aemet no espera que este episodio de mar de fondo en Huelva y Cádiz provoque afecciones importantes en las infraestructuras costeras. El principal riesgo se centra en el baño y las actividades recreativas en el mar, especialmente durante las horas de mayor intensidad.

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La situación comenzará a perder fuerza durante la madrugada del jueves, cuando el periodo de las olas descienda por debajo de los diez segundos. Hasta entonces, quienes acudan a la costa, también aquellos que elijan la playa como lugar para disfrutar del eclipse del 12 de agosto, deberán prestar especial atención a las indicaciones de los servicios de emergencia y socorrismo.