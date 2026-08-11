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Avisos por lluvias y tormentas con granizo en dos provincias andaluzas el día del eclipse según Aemet

Este miércoles, 12 de agosto, se caracterizará por mucho calor, cielos despejados en general pero también fenómenos adversos durante la tarde que generarán avisos de Aemet

Dos peatones protegiéndose de la lluvia.

Dos peatones protegiéndose de la lluvia. / EFE

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Ramón Morales

Ramón Morales

Sevilla

El eclipse solar de este miércoles 12 de agosto aterrizará en Andalucía en un día marcado por el calor, los cielos poco nubosos o despejados y la inestabilidad en el este de la región. Según Aemet, durante la tarde habrá nubes en las sierras del interior oriental que podrán dejar lluvias y tormentas localmente fuertes, con granizo y rachas de viento muy fuertes, mientras que en la costa mediterránea habrá intervalos de nubes bajas y brumas durante las primeras horas. A ello se suma otro aviso en la costa: Emergencias y Aemet han pedido precaución en playas de Huelva y Cádiz por un episodio de mar de fondo y fuertes corrientes de resaca durante la tarde del eclipse.

Granada y Almería, bajo aviso por tormentas y granizo

Precisamente, Granada y Almería tendrán avisos amarillos por lluvias y tormentas durante la tarde del miércoles. En Guadix y Baza, en Granada, y en el Valle del Almanzora y Los Vélez, en Almería, Aemet prevé hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora. Los avisos estarán activos entre las 14.00 y las 20.00 horas y las tormentas podrán ir acompañadas de rachas de viento muy fuertes y granizo.

El calor será el otro gran protagonista de la jornada. Córdoba, Jaén y Sevilla tendrán avisos naranjas por altas temperaturas durante las horas centrales del día, mientras que habrá avisos amarillos en comarcas de Cádiz, Granada y Huelva. En la Cuenca del Genil, en Granada, Aemet espera máximas de hasta 39 grados, y también estará con avisos. Todas estas alertas finalizarán a las 21.00 horas, por lo que cubrirán la hora del eclipse, en torno a las 20.30 horas.

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Hasta 39 grados a la hora del eclipse en las capitales andaluzas

A la hora del eclipse, el calor seguirá apretando con fuerza en buena parte de Andalucía: Córdoba rondará los 39 grados, con aviso naranja y cielo poco nuboso; Jaén, los 37 grados, también con aviso naranja; y Sevilla, los 36 grados, con cielo despejado y el aviso naranja activo hasta las 21.00 horas. En Granada se esperan unos 34 grados, con aviso amarillo y ambiente poco nuboso. Más suaves serán los valores en la costa, con 30 grados en Huelva y cielo despejado, 28 en Cádiz también despejado, 29 en Málaga con cielo poco nuboso y 29 en Almería con nubes altas.

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