Un hombre mata a puñaladas a su pareja, una mujer trans de 35 años, en Marbella

Un hombre de 59 años ha sido detenido por la Policía Nacional en San Pedro Alcántara, Marbella tras supuestamente matar a puñaladas a su pareja, una mujer trans de 35 años y de origen venezolano, en un episodio de violencia doméstica. En primera instancia se investigaba como un presunto caso de violencia de género, pero se acabó descartando al no haber iniciado la víctima los trámites legales para el cambio de sexo y figurar, por tanto, como varón en el Registro Civil, según ha podido confirmar este periódico.

Aunque no estaban casados, víctima -que había transicionado hace tiempo- y autor del crimen eran pareja sentimental y convivían juntos. Según las primeras averiguaciones policiales, las discusiones de pareja eran habituales. De hecho, según ha podido saber La Opinión, el pasado 3 de agosto el Juzgado número 1 de la Mujer de Marbella se inhibió tras denunciar la víctima otro incidente y lo derivó al no estar considerada legalmente como mujer.

El crimen se ha producido este lunes en la calle Castilla, en el núcleo de población de San Pedro Alcántara, y el aviso ha sido recibido a las 16.15 horas. La mujer ha sido localizada en una vivienda ubicada en la calle Castilla con heridas de arma blanca y aunque hasta el lugar se desplazaron inmediatamente los servicios de emergencias no pudieron hacer nada para salvarle la vida.

De las pesquisas policiales se desprende que la víctima ha fallecido a consecuencia del apuñalamiento, aunque será la autopsia la que de determine el número de heridas y el tipo de arma blanca utilizada.

El autor confesó el crimen

Según han explicado fuentes policiales, el Cuerpo tuvo conocimiento del crimen a través de una denuncia ciudadana y, a la llegada de los agentes al domicilio, el autor confesó la comisión del homicidio.

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No está prevista la puesta a disposición judicial del arrestado en la jornada de hoy.

Fuente: La Opinión de Málaga