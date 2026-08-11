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Doñana vive este jueves una de las grandes noches del verano con caballos, doma vaquera y música en El Rocío

La cuarta edición de Esencia Vaquera reunirá a grandes jinetes y rendirá homenaje a Antonio Quinta en la Finca El Ranchito

Imagen de Esencia Vaquera en una edición anterior.

Imagen de Esencia Vaquera en una edición anterior. / José Antonio de la Torre

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Ramón Morales

Ramón Morales

Huelva

Los caballos y la doma vaquera serán protagonistas este jueves en El Rocío (Huelva) en una de las citas más importantes del verano en Doñana. Esencia Vaquera celebra su cuarta edición el 13 de agosto, a partir de las 22.00 horas, en la Finca El Ranchito, con un espectáculo que cada año reúne a entre 4.000 y 5.000 personas llegadas de toda Andalucía.

FOTOGALERÍA | Caballos, doma y tradición: así es la exhibición Esencia Vaquera en El Rocío (Huelva)

FOTOGALERÍA | Caballos, doma y tradición: así es la exhibición Esencia Vaquera en El Rocío (Huelva)

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Exhibición Esencia Vaquera, en El Rocío (Almonte). / José Antonio de la Torre

El cartel reúne a destacados nombres de la doma vaquera, como Rafael Arcos, José Ramón Pérez 'Chamo', Rocío Ramírez, Alejandro Trujillo Camacho, la familia Quinta o Antonio Quinta Casas. La noche combinará doma vaquera y clásica, números a la grupa y el espectáculo 'Guardianes de la Marisma', que recreará el trabajo tradicional con el ganado marismeño y el caballo mostrenco de Doñana.

Una noche con homenaje a Antonio Quinta

Uno de los momentos centrales llegará con el Memorial Antonio Quinta, dedicado al dos veces campeón de España y referente de la doma vaquera. Tras el homenaje seguirán las exhibiciones ecuestres y, tanto durante el intermedio como al finalizar el espectáculo, habrá actuaciones musicales en directo en la carpa anexa.

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La cita tendrá este año un componente todavía más especial al coincidir con los días de la Venida de la Virgen del Rocío, uno de los momentos más señalados para Almonte y toda la comarca. Esencia Vaquera se celebrará en la Finca El Ranchito, en Cañada Martín, y las entradas están ya a la venta a través de Giglon a un precio de 15 euros.

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