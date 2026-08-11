El humo del incendio forestal de Niebla llega a Huelva capital: se recomienda cerrar ventanas y proteger a los menores y personas con patologías

Los efectos del incendio forestal de Niebla, en la provincia de Huelva, se empiezan a percibir también en la capital ubicada a unos 30 kilómetros. Sus calles han amanecido este martes llenas de humo y olor procedentes del fuego. Por este motivo, el Ayuntamiento, a instancias del servicio de Emergencias 112 ha lanzado una serie de recomendaciones y ha pedido a la ciudadanía que extreme las precauciones para evitar efectos sobre la salud.

Concretamente, según la información difundida por el Ayuntamiento de Huelva, se recomienda a la población que "cierre puertas y ventanas" y que evite cualquier exposición a las zonas donde el humo sea más denso para hacerlo o verlo o hacer fotografías. "Hay que proteger especialmente a las personas mayores, a los niños y a las personas con patologías respiratorias".

El Ayuntamiento ha hecho un llamamiento a la "prudencia" y que se sigan las indicaciones de los servicios de emergencia" para evitar los efectos sobre la salud.

Efectos también en Sevilla capital

Los efectos del incendio se han dejado ver también en Sevilla capital, a más de 60 kilómetros del incendio. Durante la tarde del lunes el cielo se tiñó de un tono grisáceo. Pese a esto, desde Emergencias Sevilla se llamó a la prudencia.

"La nube de humo procedente de Niebla es visible desde las cercanías de la ciudad. Trasladamos un mensaje de tranquilidad a los sevillanos, ya que se encuentra, en estos momentos, a gran altura", señalaron los servicios de emergencia dependientes del Ayuntamiento de Sevilla.