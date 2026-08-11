Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Eclipse en SevillaGuía eclipse SevillaEclipse más espectacular 2027Incendio Niebla estrangular fuegoHumo incendio HuelvaPeligro Pata del CaballoGiménez y Kalimuendo BetisMapa tiempo real incendio NieblaSubastas 17.000 euros viviendasFin chiringuitos AndalucíaRocío Chico 2026
instagramlinkedin

El humo del incendio forestal de Niebla llega a Huelva capital: se recomienda cerrar ventanas y proteger a los menores y personas con patologías

Los efectos del incendio forestal, que se inició a casi 30 kilómetros, llegan a las calles de la ciudad por lo que se pide a la población que extreme la preocación

La nube de humo del incendio forestal de Niebla llega a Huelva capital

La nube de humo del incendio forestal de Niebla llega a Huelva capital / El Correo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Correo

El Correo

Sevilla

Los efectos del incendio forestal de Niebla, en la provincia de Huelva, se empiezan a percibir también en la capital ubicada a unos 30 kilómetros. Sus calles han amanecido este martes llenas de humo y olor procedentes del fuego. Por este motivo, el Ayuntamiento, a instancias del servicio de Emergencias 112 ha lanzado una serie de recomendaciones y ha pedido a la ciudadanía que extreme las precauciones para evitar efectos sobre la salud.

Concretamente, según la información difundida por el Ayuntamiento de Huelva, se recomienda a la población que "cierre puertas y ventanas" y que evite cualquier exposición a las zonas donde el humo sea más denso para hacerlo o verlo o hacer fotografías. "Hay que proteger especialmente a las personas mayores, a los niños y a las personas con patologías respiratorias".

El Ayuntamiento ha hecho un llamamiento a la "prudencia" y que se sigan las indicaciones de los servicios de emergencia" para evitar los efectos sobre la salud.

Efectos también en Sevilla capital

Los efectos del incendio se han dejado ver también en Sevilla capital, a más de 60 kilómetros del incendio. Durante la tarde del lunes el cielo se tiñó de un tono grisáceo. Pese a esto, desde Emergencias Sevilla se llamó a la prudencia.

Noticias relacionadas y más

"La nube de humo procedente de Niebla es visible desde las cercanías de la ciudad. Trasladamos un mensaje de tranquilidad a los sevillanos, ya que se encuentra, en estos momentos, a gran altura", señalaron los servicios de emergencia dependientes del Ayuntamiento de Sevilla.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los empresarios anuncian el "principio del fin" de los chiringuitos en las playas de Andalucía si entra en vigor el nuevo reglamento estatal de Costas
  2. Mapa en tiempo real del incendio forestal de Niebla, en Huelva: así avanza el fuego
  3. Avisos por lluvias y tormentas con granizo en dos provincias andaluzas el día del eclipse según Aemet
  4. La expansión del incendio de Niebla por Huelva y Sevilla se contiene: "Estamos empezando a estrangular el fuego pero queda mucho por delante"
  5. El incendio de Niebla es ya uno de los más devastadores de los últimos años en Andalucía: sigue sin control tras afectar a más de 8.000 hectáreas y 474 desalojados
  6. El plan contra las construcciones y parcelas ilegales avanza en Andalucía: la Junta suma 185 precintos y completa dos nuevas macro operaciones
  7. El incendio forestal de Niebla alcanza las 25.000 hectáreas aunque "un cambio de patrón" contiene su avance en Sevilla y Huelva
  8. 20.000 hectáreas, 7 carreteras cortadas y 800 desalojados: la amenaza del incendio 'fuera de control' de Niebla se extiende por Sevilla y Huelva

¿No te interesa este eclipse? Pues hay otro en Andalucía en 2027, será más espectacular y oscurecerá 115 municipios andaluces por completo

¿No te interesa este eclipse? Pues hay otro en Andalucía en 2027, será más espectacular y oscurecerá 115 municipios andaluces por completo

El eclipse solar deja imágenes únicas desde el enclave arqueológico de Ategua en Córdoba

El eclipse solar obliga a restringir los vuelos contra el incendio de Niebla en Huelva

El eclipse solar obliga a restringir los vuelos contra el incendio de Niebla en Huelva

La Junta de Andalucía subastará desde 17.000 euros suelos para hacer 551 viviendas en Sevilla, La Rinconada, Lebrija o Casariche

La Junta de Andalucía subastará desde 17.000 euros suelos para hacer 551 viviendas en Sevilla, La Rinconada, Lebrija o Casariche

El incendio de Niebla vuelve a complicarse: alcanza las 28.000 hectáreas y se adentra en la Pata del Caballo y en el municipio de Aznalcóllar

El incendio de Niebla vuelve a complicarse: alcanza las 28.000 hectáreas y se adentra en la Pata del Caballo y en el municipio de Aznalcóllar

Valverde y Minas de Riotinto en Huelva suspenden sus fiestas por el incendio de Niebla: "Estamos muy cerca del peligro"

La Guardia Civil denuncia a dos vecinos de Huelva por acceder a zonas desalojadas por el incendio de Niebla: las multas ascienden a 600 euros

La Guardia Civil denuncia a dos vecinos de Huelva por acceder a zonas desalojadas por el incendio de Niebla: las multas ascienden a 600 euros

Consumo amplía la alerta por las gafas para el eclipse: retiran siete modelos del mercado, dos de ellos de óptica

Consumo amplía la alerta por las gafas para el eclipse: retiran siete modelos del mercado, dos de ellos de óptica
Tracking Pixel Contents