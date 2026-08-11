El incendio forestal de Niebla sigue "fuera de la capacidad de extinción" cinco días después: qué significa y cuáles son las causas

El incendio de Niebla, en la provincia de Huelva, va camino de convertirse no sólo en uno de los más devastadores de las últimas décadas (la superficie afectada supera ya las 25.000 hectáreas) sino que también es uno de los más complejos y peligrosos que ha tenido que afrontar el Plan Infoca en coordinación en este caso con el Gobierno de España. De hecho, el Gobierno andaluz, coordinador de la emergencia, lleva varios días advirtiendo de que el fuego está "fuera de la capacidad de extinción". Los más de 800 profesionales desplazados a las provincias de Huelva y Sevilla están centrados en labores defensivas y siguen sin encontrar una oportunidad para poder "atacar" al fuego. No obstante el "cambio de patrón" del fuego este martes ha abierto una "ventana de oportunidad" que los dispositivos de emergencia están tratando de aprovechar.

El comportamiento del incendio ha estado condicionado por la generación de fenómenos convectivos, la aparición de focos secundarios a distancia, los cambios de dirección e intensidad del viento, y una serie de factores que han limitado la eficacia de las operaciones de extinción y dificultan el trabajo de los medios terrestres y aéreos. El resultado de todos estos factores es que se ha tenido que declarar como "fuera de la capacidad de extinción". ¿Qué significa este concepto?

En primer lugar, significa que "la potencia calorífica y el tamaño de las llamas hacen imposible frenar el avance del fuego". Es decir, que por muchos profesionales que se desplacen al lugar del incendio "la situación física" impide actuar sobre el fuego para intentar conseguir controlarlo. "No es falta de medios es una reacción química imparable", explicó el consejero de Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz.

Están desplazados a las provincias de Huelva y Sevilla decenas de vehículos de distinta envergadura. Sin embargo, "no pueden acercarse al fuego sin poner en riesgo sus vidas" por lo que sus actuaciones están muy limitadas. "No pueden combatir sin ponerse en riesgo. Por eso en ocasiones hay que llegar a sacarlos por vía aérea para evitar que queden atrapados" resumió el consejero de Presidencia este martes. De momento, no obstante, se ha conseguido evitar que haya que lamentar daños personales. Sólo tres bomberos resultaron heridos de carácter leve y todos se pudieron recuperar.

Los medios aéreos no son eficaces

Entre la Junta de Andalucía y el Ministerio de Transición Ecológica han aportado más de 26 medios aéreos al incendio. Todos están disponibles en todo momento para actuar, lo que supone un volumen elevado de recursos. Si hicieran falta más, el Gobierno de España tiene sus recursos disponibles para aportarlos.

El problema es que no serviría de nada. "Los medios aéreos no son efectivos, el agua se evapora antes de que llegue a las llamas", resume un mensaje difundido por la Agencia de Emergencias de Andalucía en redes sociales.

Es más, se están dando situaciones que no se habían vivido en las últimas décadas en Andalucía. Debido al espeso humo que ha producido el incendio de Huelva el avión de coordinación ha tenido que descender de su habitual altura de 7.000 pies hasta los 3.500 pies. "Es una situación que no había vivido en ninguna intervención en los últimos 28 años".

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