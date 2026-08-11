La playa de Almería favorita de los amantes de la naturaleza por su rico fondo marino y sus praderas de posidonia: más de 2.000 metros de arena y agua cristalina

En los más de 200 kilómetros que componen su costa, la provincia de Almería cuenta con toda clase de arenales que se han convertido en una de sus mejores cartas de presentación ante el mundo. Así, a las playas más masificadas y conocidas se suman otras que apenas nadie conoce o que han conseguido mantener su carácter casi virgen repleto de naturaleza. Esto último es lo que le ocurre a la playa de Cerrillos, en El Ejido.

Esta playa cuenta con un carácter aislado y de belleza salvaje al encontrarse en el entorno protegido del Paraje Natural de Punta Entinas Sabinar, situado junto a El Ejido, lo que hace que este litoral se localice dentro de este término municipal.

Una playa en Almería con baja ocupación situada en un paraje protegido

A pesar de ser una de las playas más extensas del municipio, con 2.620 metros de longitud y 45 metros de ancho, su ubicación en este paraje protegido ha hecho que su grado de ocupación sea bajo, lo que ha evitado su saturación turística y ha permitido mantener su alto nivel de conservación.

Todo ello ha hecho que este litoral mantenga su carácter virgen repleto de vegetación en estado puro, solo interrumpida por la inmensa lengua de arena y el agua cristalina del mar.

Aguas cristalinas y praderas de posidonia en esta playa de Almería

Unas aguas que, además, cuentan con un exquisito fondo marino compuesto por una de las praderas de posidonia más amplias del Mediterráneo.

Esta combinación de belleza submarina, unida al oleaje moderado de la playa, ha hecho que este enclave sea uno de los favoritos para quienes desean realizar buceo o esnórquel.

Naturaleza, nudismo y tranquilidad en Almería

Además, la riqueza natural que presenta esta playa ha convertido este rincón almeriense en el favorito de quienes desean fundirse con el entorno para descubrir su belleza salvaje.

La playa de Cerrillos, la favorita de los amantes de la naturaleza por su rico fondo marino y sus praderas de posidonias / Turismo Almería

Asimismo, su carácter íntimo, sin apenas masificación ni ocupación y situada en una zona aislada, ha favorecido la práctica del nudismo y el naturismo en esta playa.