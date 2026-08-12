Consumo amplía la alerta por las gafas para el eclipse: retiran siete modelos del mercado, dos de ellos de óptica

Las gafas para observar el eclipse solar de la marca Mó, distribuidas por Multiópticas, se han incorporado a la red de alerta de productos no alimentarios peligrosos por riesgo de lesiones oculares. Con esta nueva notificación son ya siete las referencias de gafas para eclipses sobre las que distintos organismos autonómicos de consumo han adoptado medidas como la retirada del mercado, la inmovilización de unidades o la prohibición de comercialización.

Facua-Consumidores en Acción ha informado de esta nueva incorporación a la lista, en la que ya figuraban unas gafas distribuidas por Opticalia, por lo que Multiópticas se convierte en la segunda cadena de ópticas afectada por este tipo de medidas.

En concreto, las nuevas gafas incluidas son de la marca Mó, lote 0326 y modelo 2508-RS003. La Dirección General de Prestaciones, Farmacia y Consumo del Gobierno balear las incorporó el 11 de agosto a la red de alerta que coordina el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, con la prohibición de su comercialización y la inmovilización de las unidades localizadas.

Siete modelos incluidos en la red de alerta

Con esta última incorporación, Facua recopila siete modelos o marcas de gafas para observar el eclipse sobre los que se han adoptado medidas por posibles riesgos para la vista:

Mó, de Multiópticas : lote 0326 , modelo 2508-RS003 . Incluidas en la alerta el 11 de agosto por el Gobierno balear, con prohibición de comercialización e inmovilización de las unidades localizadas.

: lote , modelo . Incluidas en la alerta el 11 de agosto por el Gobierno balear, con prohibición de comercialización e inmovilización de las unidades localizadas. Lionstar : modelo LSP1 . Incluido el 5 de agosto por la Comunidad de Madrid, también con prohibición de comercialización e inmovilización.

: modelo . Incluido el 5 de agosto por la Comunidad de Madrid, también con prohibición de comercialización e inmovilización. ECP Eye Care Proffesional : incluida el 3 de agosto por la Junta de Castilla y León, con orden de retirada del mercado y prohibición de comercialización.

: incluida el 3 de agosto por la Junta de Castilla y León, con orden de retirada del mercado y prohibición de comercialización. Pelispan : incluida en la red de alerta el 29 de julio por el Instituto Galego de Consumo de la Xunta de Galicia.

: incluida en la red de alerta el 29 de julio por el Instituto Galego de Consumo de la Xunta de Galicia. Homanaje : modelo QW-50Z1 , incorporado también el 29 de julio por las autoridades gallegas.

: modelo , incorporado también el 29 de julio por las autoridades gallegas. Orro : modelo O37-R , lote 2603-01 , fabricado en marzo de 2026. La alerta fue comunicada el 30 de julio por el Gobierno de La Rioja e incluye la retirada del mercado y la prohibición de comercialización.

: modelo , lote , fabricado en marzo de 2026. La alerta fue comunicada el 30 de julio por el Gobierno de La Rioja e incluye la retirada del mercado y la prohibición de comercialización. Opticalia: sus gafas fueron incluidas el 31 de julio en la red de alerta por la Dirección General de Protección de Consumidores y Usuarios del Gobierno de Aragón, con orden de inmovilización y retirada del mercado.

El riesgo detectado en estas gafas

Según recoge FACUA a partir de las notificaciones de los organismos de consumo, las siete alertas presentan irregularidades similares relacionadas con los filtros de las gafas.

El problema descrito es que el filtro presenta una transmitancia por debajo del mínimo y resulta excesivamente oscuro, de manera que quien utiliza las gafas puede no conseguir localizar el disco solar. Las autoridades consideran que esto puede llevar al usuario a levantarse, ladearse o quitarse momentáneamente las gafas mientras mira hacia el Sol para intentar localizarlo.

Es durante esos segundos sin protección cuando los ojos quedarían directamente expuestos a la radiación solar visible, infrarroja y ultravioleta, con el consiguiente riesgo de sufrir lesiones en la retina.

Facua advierte además de que las irregularidades identificadas en estos productos podrían estar presentes en otras gafas comercializadas o distribuidas gratuitamente durante los últimos meses, aunque la organización centra su información en las referencias que han sido incorporadas hasta ahora a la red oficial de alerta de productos no alimentarios peligrosos.