Consumo amplía la alerta por las gafas para el eclipse: retiran siete modelos del mercado, dos de ellos de óptica
La marca Mó, distribuida por Multiópticas, se suma a la lista de gafas para eclipses retiradas del mercado por riesgo ocular.
Las gafas para observar el eclipse solar de la marca Mó, distribuidas por Multiópticas, se han incorporado a la red de alerta de productos no alimentarios peligrosos por riesgo de lesiones oculares. Con esta nueva notificación son ya siete las referencias de gafas para eclipses sobre las que distintos organismos autonómicos de consumo han adoptado medidas como la retirada del mercado, la inmovilización de unidades o la prohibición de comercialización.
Facua-Consumidores en Acción ha informado de esta nueva incorporación a la lista, en la que ya figuraban unas gafas distribuidas por Opticalia, por lo que Multiópticas se convierte en la segunda cadena de ópticas afectada por este tipo de medidas.
En concreto, las nuevas gafas incluidas son de la marca Mó, lote 0326 y modelo 2508-RS003. La Dirección General de Prestaciones, Farmacia y Consumo del Gobierno balear las incorporó el 11 de agosto a la red de alerta que coordina el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, con la prohibición de su comercialización y la inmovilización de las unidades localizadas.
Siete modelos incluidos en la red de alerta
Con esta última incorporación, Facua recopila siete modelos o marcas de gafas para observar el eclipse sobre los que se han adoptado medidas por posibles riesgos para la vista:
- Mó, de Multiópticas: lote 0326, modelo 2508-RS003. Incluidas en la alerta el 11 de agosto por el Gobierno balear, con prohibición de comercialización e inmovilización de las unidades localizadas.
- Lionstar: modelo LSP1. Incluido el 5 de agosto por la Comunidad de Madrid, también con prohibición de comercialización e inmovilización.
- ECP Eye Care Proffesional: incluida el 3 de agosto por la Junta de Castilla y León, con orden de retirada del mercado y prohibición de comercialización.
- Pelispan: incluida en la red de alerta el 29 de julio por el Instituto Galego de Consumo de la Xunta de Galicia.
- Homanaje: modelo QW-50Z1, incorporado también el 29 de julio por las autoridades gallegas.
- Orro: modelo O37-R, lote 2603-01, fabricado en marzo de 2026. La alerta fue comunicada el 30 de julio por el Gobierno de La Rioja e incluye la retirada del mercado y la prohibición de comercialización.
- Opticalia: sus gafas fueron incluidas el 31 de julio en la red de alerta por la Dirección General de Protección de Consumidores y Usuarios del Gobierno de Aragón, con orden de inmovilización y retirada del mercado.
El riesgo detectado en estas gafas
Según recoge FACUA a partir de las notificaciones de los organismos de consumo, las siete alertas presentan irregularidades similares relacionadas con los filtros de las gafas.
El problema descrito es que el filtro presenta una transmitancia por debajo del mínimo y resulta excesivamente oscuro, de manera que quien utiliza las gafas puede no conseguir localizar el disco solar. Las autoridades consideran que esto puede llevar al usuario a levantarse, ladearse o quitarse momentáneamente las gafas mientras mira hacia el Sol para intentar localizarlo.
Es durante esos segundos sin protección cuando los ojos quedarían directamente expuestos a la radiación solar visible, infrarroja y ultravioleta, con el consiguiente riesgo de sufrir lesiones en la retina.
Facua advierte además de que las irregularidades identificadas en estos productos podrían estar presentes en otras gafas comercializadas o distribuidas gratuitamente durante los últimos meses, aunque la organización centra su información en las referencias que han sido incorporadas hasta ahora a la red oficial de alerta de productos no alimentarios peligrosos.
- Los empresarios anuncian el "principio del fin" de los chiringuitos en las playas de Andalucía si entra en vigor el nuevo reglamento estatal de Costas
- Mapa en tiempo real del incendio forestal de Niebla, en Huelva: así avanza el fuego
- Avisos por lluvias y tormentas con granizo en dos provincias andaluzas el día del eclipse según Aemet
- La expansión del incendio de Niebla por Huelva y Sevilla se contiene: "Estamos empezando a estrangular el fuego pero queda mucho por delante"
- El incendio de Niebla es ya uno de los más devastadores de los últimos años en Andalucía: sigue sin control tras afectar a más de 8.000 hectáreas y 474 desalojados
- El plan contra las construcciones y parcelas ilegales avanza en Andalucía: la Junta suma 185 precintos y completa dos nuevas macro operaciones
- El incendio forestal de Niebla alcanza las 25.000 hectáreas aunque "un cambio de patrón" contiene su avance en Sevilla y Huelva
- 20.000 hectáreas, 7 carreteras cortadas y 800 desalojados: la amenaza del incendio 'fuera de control' de Niebla se extiende por Sevilla y Huelva