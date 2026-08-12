La Guardia Civil denuncia a dos vecinos de Huelva por acceder a zonas desalojadas por el incendio de Niebla: las multas ascienden a 600 euros

El incendio de Niebla , que alcanza una superficie ya de 28.000 hectáreas, ha obligado a desalojar poblaciones enteras como El Madroño o Berrocal y a cortar la circulación por una docena de carreteras de las provincias de Sevilla y Huelva. Estas medidas han venido acompañadas por un despliegue de la Guardia Civil para controlar el cumplimiento de las medidas planteadas por la Junta de Andalucía, como coordinadora de la emergencia, y del Gobierno central que forma parte del dispositivo a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Pese a que el mensaje que se traslada diariamente por parte de las administraciones es el de "responsabilidad" por parte de la población, ha habido excepciones. De hecho, se han registrado ya las primeras sanciones.

Dos personas han sido sancionadas por parte de la Guardia Civil cuando intentaban acceder con sus vehículos a una zona afectada por el incendio forestal de Niebla donde estaba prohibido el tráfico debido a las medidas de seguridad y al propio funcionamiento del operativo de extinción. En estos dos casos, ambos en la provincia de Huelva, se han abierto expedientes por desobediencia a la autoridad, lo que supone multas de hasta 600 euros.

“La voluntad no es, en ningún caso, coercitiva. La Guardia Civil está haciendo una labor didáctica, pedagógica, pero por respeto, precisamente, a quienes están cumpliendo con lo que la dirección de emergencias está marcando, aquellos que se la salten y que no respeten, evidentemente las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado actuarán con contundencia y tomarán las medidas que, conforme al ordenamiento jurídico, procedan”, ha explicado el delegado del Gobierno de Andalucía en funciones Francisco Toscano.

Despliegue de la Guardia Civil

La Guardia Civil, con más de 200 efectivos en este operativo antiincendios, realiza, mediante patrullas estáticas, labores de vigilancia para garantizar que no se producen entradas en las zonas evacuadas. Además, los agentes controlan la zona para proteger las viviendas y bienes de las familias alejadas preventivamente.

Los desalojos realizados en la provincia de Sevilla y Huelva, en torno a 800 personas, siguen desplazados de sus viviendas y algunos de ellos acogidos en los dispositivos habilitados. Hay en torno a una docena de carreteras cortadas entre ambas provincias porque no se dan las condiciones de seguridad o para evitar los accesos a zonas desalojadas.

El incendio, que sigue fuera de la capacidad de extinción, avanza por las provincias de Sevilla y Huelva y abarca ya una superficie de más de 28.000 hectáreas. Por su evolución y por la superficie alcanzada se ha convertido ya en uno de los fuegos más peligrosos y devastadores que se han registrado en la comunidad autónoma en los últimos años.