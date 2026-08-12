Eclipse en las playas de Andalucía: la Junta pide a los municipios prolongar el servicio de socorristas

El eclipse solar que se vivirá de manera parcial en Andalucía este miércoles, 12 de agosto, está generando una gran expectación, no sólo en Andalucía, sino en todo el país. Son muchas las personas que van a buscar el lugar más óptimo para ver este fenómeno que no se repetía desde hacía décadas en nuestra comunidad. Los parajes despejados de montaña, parques y playas son algunas de esas localizaciones que se han convertido en un reclamo para todos los que vayan a ver este fenómeno.

Por este motivo, desde la Junta de Andalucía piden especial precaución y prudencia a todos los que acudan a estos parajes para evitar accidentes o circunstancias que requieran la intervención de los servicios de emergencias. El consejero de Presidencia, Antonio Sanz, ha pedido responsabilidad a todas las personas que acudan al monte a ver el eclipse, ya que las altas temperaturas mantienen el índice de incendios en su pico más alto este miércoles, coincidiendo con el eclipse.

"El 95% de los incendios tienen que ver con la actividad del hombre", recuerda el consejero, minutos después de dar el balance de afectación en el incendio forestal de Niebla, que aún sigue sin control. Por ello, pide "responsabilidad, concienciación y máxima prudencia" a aquellas personas que hayan optado por el campo para ver el eclipse solar.

Más vigilancia en las playas a la hora del eclipse

Otra de las preocupaciones de la Junta advertidas por Antonio Sanz es el comportamiento de los usuarios en las playas. "Nos imaginamos que el que vaya a verlo en la playa luego se pegará un baño, pero hay que entender que a esas horas ya no hay servicio de seguridad". Atendiendo a esta situación, desde la Junta de Andalucía han solicitado a los ayuntamientos costeros la posibilidad de ampliar el horario del servicio de socorristas en sus playas "una hora o una hora y media más".

Dado que es más que probable que la gente acuda en masa a la playa para ver la puesta de sol coincidiendo con la hora del eclipse, la idea de la Junta de Andalucía es que haya servicio de socorrismo y seguridad durante esas horas de más.

Además, el consejero recuerda la alerta emitida por la Agencia Estatal de Meteorología por mar de fondo y resaca en las playas de Huelva y Cádiz. La recomendación de la Junta es comprobar la bandera de la playa antes de bañarse, para ser conscientes de la peligrosidad del agua en ese momento. "Puede pasar de bandera amarilla a roja en un momento", advierte.

Incide en que todas las personas que vayan a pasar hoy el día en la playa, consulten las redes sociales de los canales oficiales, como Emergencias 112 o Aemet, para mantenerse infirmado sobre los riesgos que puedan suscitarse en dichas playas y, sobre todo, pide prudencia a la hora del baño.