El eclipse solar obliga a restringir los vuelos contra el incendio de Niebla en Huelva
La AESA restringe los vuelos durante el eclipse solar mientras continúa la lucha contra el incendio de Niebla, declarado el 6 de agosto
El eclipse solar total de este miércoles ha condicionado las labores de extinción del incendio de Niebla (Huelva) al reducir el periodo de operatividad de los medios aéreos desplegados contra el fuego, declarado el pasado 6 de agosto en el paraje Raboconejo, que ya ha recorrido 28.000 hectáreas y se mantiene en situación operativa 2.
Se trata, como ha advertido el vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de la Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, la retirada obligatoria de la flota aérea a las 19,30 horas es una condicionante "excepcional" debido a este fenómeno.
Restricciones aéreas por el eclipse solar
"Por orden de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) para toda España debido al eclipse solar, los medios aéreos solo podrán operar hasta esa hora. Es una medida general de seguridad aeronáutica que nos afecta de lleno, pero los operativos terrestres seguirán combatiendo a pie de campo", ha aclarado Sanz.
Al respecto, el vicepresidente ha aclarado que las restricciones de vuelo derivadas del eclipse solar afectarán con total seguridad al "ala fija", es decir, a los aviones encargados de la extinción en el incendio, si bien la Administración autonómica está "gestionando" con las autoridades aeronáuticas la posibilidad de mantener operativos varios helicópteros y el avión de coordinación.
En declaraciones a los medios, el consejero ha matizado sus palabras previas para recalcar que la Junta está intentando obtener el "máximo apoyo posible" para minimizar el impacto del fenómeno astronómico en las labores de control del fuego. "Lo que sí está seguro que va a afectar es al ala fija, es decir, a los aviones", ha precisado, aunque confía en que la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) sea "sensible" a las gestiones que se están realizando para permitir la presencia de "algunos medios todavía".
Helicópteros y avión de coordinación
Sanz ha explicado que han solicitado autorización para que determinados helicópteros continúen sobrevolando la "zona estricta" en la que operan actualmente, por tratarse de un entorno que "ya conocen suficientemente" las tripulaciones.
Del mismo modo, confiaba en mantener activo el avión de coordinación del dispositivo, el cual opera a "muchos metros de altura" funcionando como "una especie de torre de control desde el aire" para gestionar la flota. "Al volar a gran altitud, ha argumentado, este aparato no interferiría en las restricciones del espacio aéreo", ha explicado.
El titular de Emergencias ha subrayado la importancia estratégica de salvaguardar la operativa aérea en la franja horaria comprendida entre las 19,30 y las 21,30 horas, un tramo que ha calificado de "muy potente" y "eficaz" para el trabajo de los medios aéreos al bajar la intensidad del calor y la interactividad térmica en el terreno.
Una franja clave para combatir el incendio
"Estamos intentando aprovecharlo al máximo y por eso lo estamos gestionando en este momento", ha concluido Sanz, con el fin de puntualizar la situación ante la posibilidad de que se mantenga en vuelo parte de la flota aérea durante las próximas horas.
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