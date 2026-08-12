El humo del incendio de Niebla dispara la contaminación en Huelva y en zonas de Sevilla: "Estamos muy por encima de los niveles permitidos. Son cantidades muy extremas"

Una gran columna de humo y un fuerte olor aparecieron este martes en las calles de Huelva. La misma situación se vivió en el resto de municipios de la provincia e incluso en puntos de Sevilla y Cádiz. Una situación que persistió durante toda la jornada y que se prolongará durante los próximos días. El motivo no es otro que el grave incendio forestal que se vive a unos 30 kilómetros de la capital, en Niebla, y que ha arrasado ya más de 25.000 hectáreas.

"Una se da cuenta por el dolor de cabeza", comenta Ana, que sale de una tienda en la céntrica calle Concepción. Si bien es cierto que, mirando hacia arriba, la claridad del cielo parece habitual, el brillo del sol se disipa entre un humo que es más denso en el horizonte. "Sales a la calle y es verdad que aprecias que está todo como con un filtro, pero el olor es inconfundible. Bajo el sol y con el humo te fatigas rápido", añade la vecina.

No es mentira lo que comenta Ana. Para aquellos a los que los edificios les tapan el horizonte, puede llegar a pasar desapercibida la masa de humo que invade la ciudad de Huelva, aunque desde los pueblos limítrofes a la capital resulta inconfundible. “Ahora estamos veraneando en Punta y hoy hemos venido a recoger cosas del piso. Ayer vimos las imágenes de Sevilla y pensamos: 'Fíjate qué curioso que aquí no'. Cuando veníamos por el puente se veía perfectamente la masa rodeando toda la ciudad y hemos dicho: 'Ala, pues ya está aquí", cuentan José María y Carmen, que toman un refresco en un bar.

La nube de humo del incendio forestal de Niebla llega a Huelva capital / El Correo

"En Aljaraque sí se nota más. Tenemos la marisma, el campo abierto, y se aprecia perfectamente todo el humo", comenta Jesús, vecino de este municipio cercano a Huelva.

El Ayuntamiento de Huelva, por su parte, ha advertido de que se deben tomar precauciones ante esta circunstancia, que muchos pueden llegar a tomar como algo anecdótico. El consistorio ha publicado en sus redes sociales un mensaje en el que pide extremar las precauciones, cerrar puertas y ventanas, proteger especialmente a niños, mayores y personas con patologías respiratorias, así como evitar la exposición al humo y las zonas donde este sea más denso. A pesar de las advertencias, las calles están repletas como un día más. "Aquí a la gente le da igual, no falta nadie en la calle. Aunque es verdad que ya no se nota tanto como en las primeras horas de la mañana", menciona Fernando, vecino del centro, al ser preguntado por las medidas.

La calidad del aire empeora: "Primero hay que controlar el incendio"

Pero detrás de esa nube que para muchos puede parecer simplemente una estampa extraña se esconden unos niveles de contaminación que preocupan a los expertos. Jesús de los Rosa, catedrático de la Universidad de Huelva y experto en la calidad del aire, explica que los sensores de la ciudad registraron esta mañana concentraciones de hasta "200 microgramos por metro cúbico de partículas PM2.5 y de entre 300 y 400 de PM10". "Estamos muy por encima de los niveles. Son cantidades muy extremas", señala.

Las partículas más pequeñas son, precisamente, "las que más preocupan". Las PM10, PM2.5 y PM1 son partículas contaminantes suspendidas en el aire, clasificadas según su tamaño en micras y, "cuanto más finas son, mayor capacidad tienen para afectar a la salud". A ellas habría que sumar otros elementos que no se están midiendo directamente, como el monóxido de carbono, que también podría presentar concentraciones elevadas.

Varios efectivos del INFOCA durante la noche frente al incendio forestal de Niebla (Huelva) / INFOCA / ECA

Los efectos pueden ser especialmente visibles en las personas más vulnerables. "Puede provocar mareo, dolor de cabeza, una sensación de ahogo", explica el catedrático, que pone el foco en las personas mayores, quienes tienen patologías previas y los niños. Una situación que no afecta únicamente a Huelva capital, sino también a las localidades más próximas al incendio, donde el humo se convierte en un problema añadido al propio avance de las llamas.

La meteorología también juega su papel en este episodio. Durante estos días, el comportamiento del viento ha provocado que el humo se desplace de unas zonas a otras, dejando imágenes poco habituales incluso a decenas de kilómetros del incendio. "La dinámica meteorológica que hemos tenido estos días es una especie de yo-yo", explica Jesús de la Rosa. "La brisa puede ayudar a limpiar el aire de Huelva, aunque al mismo tiempo desplaza los contaminantes hacia otras zonas del interior. De hecho, el penacho de humo llegó a alcanzar Ciudad Real", explica de la Rosa.

El problema no se queda únicamente en el humo que se puede ver. El incendio también genera contaminantes secundarios como el ozono. En una estación de referencia situada en Sierra Norte, en Constantina, se "superó ayer el límite horario de 180 microgramos por metro cúbico", una cifra que implica una alerta a la población. "Ya no es el humo en sí mismo, con las partículas, sino también el ozono como componente indirecto de ese humo que se produce durante el incendio", apunta el experto.

Humo visible en las inmediaciones de El Castillo de las Guardas (Sevilla), debido al incendio forestal declarado en Niebla (Huelva) / Marina Casanova / ECA

Ante esta situación, las recomendaciones pasan por reducir al máximo la exposición al humo. En las zonas más próximas al incendio, las autoridades han recurrido incluso al confinamiento, mientras que en Huelva capital se pide extremar las precauciones, especialmente entre los colectivos más vulnerables. José de los Reyes añade una medida más: "El uso de mascarillas FFP2, son eficaces para filtrar las partículas más finas".

La calidad del aire, todavía lejos de la normalidad

La duda ahora está en cuánto tiempo se tardará en recuperar unos niveles de calidad del aire más habituales. La respuesta, como ocurre con buena parte de este incendio, depende de las llamas y del viento. "Primero hay que controlar el incendio", explica el catedrático. Mientras continúe el fuego seguirán generándose contaminantes y, una vez controlado, "todavía quedará cierta inercia en el ambiente".

De hecho, las mediciones muestran cómo la situación ha ido mejorando durante la mañana. Si "a las nueve se registraban alrededor de 200 microgramos por metro cúbico de PM2.5, al mediodía la cifra había descendido hasta 50 y posteriormente hasta 25". A pesar de esta mejoría, las partículas continúan presentes en el ambiente. "Pasarán unos días, tendremos todavía cierta inercia desde que se produce el incendio hasta que tengamos una calidad del aire un poco mejor", concluye José de los Reyes.