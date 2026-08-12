El incendio de Niebla vuelve a complicarse: alcanza las 28.000 hectáreas y se adentra en la Pata del Caballo y en el municipio de Aznalcóllar

El incendio de Niebla se ha vuelto a complicar en su sexta jornada. Tras conseguir una cierta contención durante el martes debido al "cambio de patrón" del fuego, la noche del martes fue complicada y los cambios de viento han vuelto a elevar el nivel de riesgo. Las principales amenazas se sitúan en estos momentos en la zona de Berrocal, en la provincia de Huelva (cuyas poblaciones han sido desalojadas) y en el avance del fuego por el espacio natural de la Pata del Caballo y por el término municipal de Aznalcóllar, en la provincia de Sevilla. El perímetro del incendio, calificado como "único y terrible", supera ya las 28.000 hectáreas entre las dos provincias. No obstante, el avance se ha ralentizado en las últimas horas.

El incendio, que sigue fuera de la capacidad de extinción de los dispositivos desplazados a las provincias de Huelva y Sevilla, se ha complicado entre la noche del martes y el miércoles. Se han producido nuevos saltos que han multiplicado los focos secundarios, el fuego ha avanzado incluso en contra del sentido del viento y las tareas de los medios terrestres y aéreos ha sido incluso más compleja por las altas temperaturas, el riesgo de quedar atrapados y la densa nube de humo generada. El escenario será aún peor durante este miércoles puesto que debido al eclipse los medios aéreos tendrán que abandonar los trabajos a partir de las siete de la tarde por motivos de seguridad.

De todos los frentes abiertos este miércoles por el fuego, el consejero de Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, fijó especialmente dos grandes riesgos. Por un lado , que siga avanzando por los municipios desalojados de Huelva como Berrocal, que se encuentra desalojado. De momento, en este caso el fuego ha rodeado los cascos urbanos aunque sigue avanzando. En segundo lugar, el paraje natural de la Pata del Caballo por donde el fuego está adentrándose y que avanza en dirección la carretera del Álamo a Aznalcóllar.

El fuego, de esta forma, ha entrado ya en la provincia de Sevilla a través de dos frentes. Por un lado, por Aznalcóllar y por otro lado por El Madroño cuyo límite atravesó en la jornada del martes. De momento, no está previsto el regreso de las personas que han tenido que abandonar sus casas. "El fuego está aún muy lejos del núcleo urbano, estamos en contacto con todos los municipios de la zona pero no hay ninguno en preaviso. Habrá columnas de humo y preocupación", detalla el subdelegado del Gobierno en Sevilla y delegado en funciones en Andalucía, Francisco Toscano. De hecho, se han tenido que producir nuevos desalojos de ocho personas adultas y tres menores en Pino Gordo, en Aznalcóllar, es una zona rural, diseminada. "La Guardia Civil está haciendo una prospección casa por casa", puntualizó Toscano.

El vicepresidente primero y consejero de la Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz atiende a los medios de comunicación en el PMA del incendio de Niebla. A 12 de agosto de 2026 en Niebla, Huelva (Andalucía, España). El vicepresidente primero y consejero de la Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, atiende a los medios en Niebla (Huelva) tras la reunión de coordinación del operativo desplegado por el incendio. La comparecencia tiene lugar en el Puesto de Mando Avanzado, desde donde se coordina la respuesta de los servicios de emergencia y extinción. 12 AGOSTO 2026 Francisco J. Olmo / Europa Press 12/08/2026. Antonio Sanz;Francisco J. Olmo / Francisco J. Olmo / Europa Press

Temor en Aznalcóllar y El Madroño

Los avances del fuego en la provincia de Sevilla, por El Madroño (cuyo límite atravesó este martes) y por Aznalcóllar siguen manteniendo la amenaza sobre estos dos municipios. En el caso de El Madroño y sus pedanías los vecinos están desalojados y permanecen o en casas de allegados o en El Castillo de las Guardas donde están realojados una treintena de vecinos.

La preocupación crece, por otro lado, en Aznalcóllar. Su alcalde, Juan José Fernández, ha pedido tranquilidad a los vecinos y máxima precaución por la presencia de humo o lluvias de ceniza. De momento no está planteado ningún desalojo. Según el mensaje difundido en redes el incendio ha entrado por el paraje de Charcofrío con el Cruce de los Laureles aunque sigue lejos del núcleo urbano. "Habrá que tener precaución cuando la ceniza caiga o el humo sea irrespirable", completa en un mensaje difundido en redes sociales.

Las previsiones meteorológicas no son favorables para Aznalcóllar con una temperatura máxima de 40 grados, humedad próxima al 15% y viento cambiante que alcanzará los 15 kilómetros hora durante el día.

Despliegue de medios

El dispositivo frente al incendio sigue conformado por casi 800 profesionales entre el Plan Infoca, la UME, los consorcios de bomberos de Sevilla y Huelva o la Guardia Civil. Hay decenas de vehículos desplazados, entre ellos 12 buldócer, y hasta 26 medios aéreos que en muchos casos no pueden ser empleados por las condiciones del fuego y por las altas temperaturas que provocan que el agua se evapore antes de llegar.

Los desalojos realizados en la provincia de Sevilla y Huelva, en torno a 800 personas, siguen desplazados de sus viviendas y algunos de ellos acogidos en los dispositivos habilitados. Hay en torno a una docena de carreteras cortadas entre ambas provincias porque no se dan las condiciones de seguridad o para evitar los accesos a zonas desalojadas. La Guardia Civil ha realizado un despliegue en estos puntos con controles estáticos y dinámicos. "Estos empleados públicos son los que están siendo capaces de que estemos salvaguardando la seguridad de las personas y sus bienes y enseres", explicó el delegado del Gobierno en funciones, Francisco Toscano, quien agradeció la responsabilidad mostrada por vecinos y vecinos.

"Ante aquellos que estén accediendo por zonas no autorizadas pedimos responsabilidad, la Guardia Civil ha propuesto ya para denuncias a dos vecinos que estaban desalojados. Son sanciones que pueden alcanzar los 600 euros. Es una actuación coercitiva. Aquellos que se salten y no respeten, se actuará con contundencia", detalló Toscano. De momento, el Seprona mantiene la investigación abierta en torno a las causas del incendio y con todas las hipótesis abiertas, incluida la posibilidad de que haya sido intencionado.