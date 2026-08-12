¿No te interesa este eclipse? Pues hay otro en Andalucía en 2027, será más espectacular y oscurecerá 115 municipios andaluces por completo

Si estás harto de este eclipse, no te interesa, no tienes tiempo, ni ganas, no hay que preocuparse, porque puedes disfrutar en Andalucía de dos eclipses solares más, uno total en 2027 y otro anular en 2028. El 2 de agosto de 2027 será más espectacular que este último, con 115 municipios andaluces que se oscurecerán totalmente, donde la Luna llegará a cubrir completamente el Sol y durante unos minutos se hará prácticamente de noche en plena mañana.

No será además el último. El 26 de enero de 2028 Andalucía volverá a mirar al cielo para contemplar un eclipse anular de Sol, visible en prácticamente toda la comunidad a excepción de los municipios situados al sureste de Almería. Tres eclipses en apenas año y medio.

Cuánto durará el eclipse de 2027

El de 2027 será especialmente llamativo en Andalucía. La franja de totalidad alcanzará casi toda la provincia de Cádiz, gran parte de Málaga y las zonas más meridionales de Granada y Almería, además de Ceuta y Melilla. Fuera de esa franja, el fenómeno también podrá contemplarse de manera parcial, con un porcentaje de oscurecimiento muy elevado, con un porcentaje de más del 90% como este último del 12 de agosto de 2026.

Para que nos hagamos una idea de su duración, en Cádiz, la totalidad (el sol cubierto totalmente) comenzará alrededor de las 10.45 horas y durará 2 minutos y 54 segundos, mientras que en Málaga arrancará en torno a las 10.48 horas, con 1 minuto y 48 segundos de oscuridad total. Dentro de España, la mayor duración se registrará en Ceuta, donde el Sol quedará completamente oculto durante 4 minutos y 48 segundos.

Tipos de eclipses solares. / El Correo

Parcial, total y anular: tres eclipses que no se ven igual

Aunque en todos los casos la Luna pasa entre la Tierra y el Sol, el resultado es diferente. En un eclipse parcial, como el de este 12 de agosto de 2026 en Andalucía, la Luna oculta solamente una parte del disco solar. En un eclipse total, como el que llegará el 2 de agosto de 2027 a parte de la comunidad, el Sol queda completamente cubierto durante unos minutos. Y en un eclipse anular, como el previsto para enero de 2028, la Luna no llega a cubrirlo entero y queda visible alrededor el característico anillo de luz.

Estos son los 115 municipios andaluces que quedarán en oscuridad total

Serán 115 municipios de cuatro provincias andaluzas los incluidos dentro de la franja de totalidad: 58 en Málaga, 31 en Cádiz, 16 en Granada y diez en Almería.

Málaga: Algarrobo, Algatocín, Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Almogía, Almáchar, Alozaina, Alpandeire, Atajate, Benadalid, Benahavís, Benalauría, Benalmádena, Benamocarra, Benaoján, Benarrabá, Cartajima, Casarabonela, Casares, Cortes de la Frontera, Coín, Cártama, El Burgo, Estepona, Faraján, Frigiliana, Fuengirola, Gaucín, Genalguacil, Guaro, Igualeja, Istán, Iznate, Jimera de Líbar, Jubrique, Júzcar, Macharaviaya, Manilva, Marbella, Mijas, Moclinejo, Monda, Montejaque, Málaga, Nerja, Ojén, Parauta, Pizarra, Pujerra, Rincón de la Victoria, Ronda, Sayalonga, Tolox, Torremolinos, Torrox, Totalán, Vélez-Málaga y Yunquera.

Zonas del eclipse del 2 de agosto de 2027. / Trío de Eclipses

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Cádiz: Alcalá de los Gazules, Algar, Algeciras, Arcos de la Frontera, Barbate, Benalup-Casas Viejas, Benaocaz, Castellar de la Frontera, Chiclana de la Frontera, Chipiona, Conil de la Frontera, Cádiz, El Bosque, El Puerto de Santa María, Grazalema, Jerez de la Frontera, Jimena de la Frontera, La Línea de la Concepción, Los Barrios, Medina Sidonia, Paterna de Rivera, Puerto Real, Rota, San Fernando, San José del Valle, San Martín del Tesorillo, San Roque, Tarifa, Ubrique, Vejer de la Frontera y Villaluenga del Rosario.

Granada: Albondón, Albuñol, Almuñécar, Gualchos, Ítrabo, Jete, Lújar, Molvízar, Motril, Otívar, Polopos, Rubite, Salobreña, Sorvilán, Torrenueva Costa y Vélez de Benaudalla.

Almería: Adra, Almería, Balanegra, Berja, Dalías, El Ejido, La Mojonera, Níjar, Roquetas de Mar y Vícar.

Total o parcial, pero hay algo que no cambia: no mirar al Sol sin protección

Sea cual sea el eclipse, nunca debe mirarse directamente al Sol sin protección adecuada, ya que puede provocar lesiones graves e irreversibles en los ojos. Para observarlo deben utilizarse gafas homologadas para eclipses que cumplan la norma ISO 12312-2, siempre en perfecto estado, sin arañazos, perforaciones, roturas o dobleces. Las gafas de sol normales, radiografías, CDs o filtros caseros no sirven, y tampoco deben usarse prismáticos, telescopios o cámaras sin filtros solares profesionales.