La Junta de Andalucía subastará desde 17.000 euros suelos para hacer 551 viviendas en Sevilla, La Rinconada, Lebrija o Casariche

La Junta de Andalucía, a través de su agencia de vivienda AVRA, ha aprobado en su plan anual de enajenaciones de 2026 sacar a subasta un total de 172 locales, garajes o suelos para viviendas e industrias ubicados en la provincia de Sevilla. Los inmuebles, que podrán ser adquiridos por particulares o por empresas, se expondrán públicamente para que sean comprados por la mejor oferta. El precio de partida de esta gran subasta en la provincia asciende a 24,1 millones de euros.

Sevilla es de esta forma, una de las provincias donde AVRA pone a la venta un mayor volumen de suelos e inmuebles de su propiedad. En total, en Andalucía se ofertan un total de 735 valorados en su conjunto en 124 millones de euros. Todas las ofertas se difundirá próximamente a través de la agencia pública para abrir el plazo de presentación de ofertas.

Uno de los ejes de esta subasta es la oferta de suelos para el desarrollo de viviendas. En la provincia de Sevilla, a través de concursos o de una subasta (en la que sólo se valora el precio) se ofrecen más de 21.000 metros cuadrados de parcelas distribuidas por la provincia que se pueden adquirir por promotores o particulares con precios que oscilan entre los 16.883 euros de un suelo en Casariche para promover un inmueble residencial y los 6 millones de euros de dos grandes terrenos en el Pago de Enmedio de La Rinconada donde se podrán construir hasta 320 pisos dentro de uno de los grandes desarrollos urbanísticos del área metropolitana de Sevilla.

Además de La Rinconada, dentro del plan de subastas, destacan parcelas para construir 41 viviendas en Lebrija; 58 en Casariche; 14 en Coria del Río, 21 en Brenes y finalmente dos pequeñas parcelas en Sevilla capital, en el barrio de Palmete que se oferta para la construcción de unifamiliares por parte de promotores privados. Ambas salen a subasta por importes de entre 34.793 y 38.707 euros.

62 garajes, trasteros y locales y un suelo industrial en el parque logístico de Carmona

La oferta aprobada para 2026 por parte de AVRA, que depende de la Consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio,, recoge también un total de 61 garajes repartidos por distintas promociones en Sevilla capital que se ofertan para su adquisición en una subasta. Los precios de partida dependen del barrio y oscilan entre los 10.428 euros en Polígono Aeropuerto hasta los 63.677 euros. Junto a ellos se ofertan una decena de trasteros a partir de 8.011 euros.

En cuanto a locales comerciales, se subastan una decena de espacios principalmente en Sevilla capital con precios a partir de los 57.000 euros. No obstante, el inmueble de mayor valor que se ofrece está ubicado en Los Palacios, donde sale a la venta un espacio de 1.000 metros cuadrados por un importe de 419.000 euros.

La convocatoria aprobada por la Junta de Andalucía recoge también la venta de una gran parcela de uso industrial ubicada en el parque logístico de Carmona, donde está preparando su llegada la empresa Pilatus. Se trata de un terreno de 35.805 euros con un precio mínimo de partida de 3,6 millones de euros. Además, hay otras cinco parcelas en este municipio, Alcalá o Carmona que salen a la venta a partir de 250.000 euros.