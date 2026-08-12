El restaurante de Cádiz escogido como el mejor con terraza de toda España este 2026: "Una propuesta de cocina mediterránea basada en el productos"

El mejor restaurante con terraza de toda España, imprescindible para visitar en este 2026, está en la provincia de Cádiz. Así lo ha asegurado la nueva edición del ranking 'TheFork Summer Hits', que ha querido destacar los 50 mejores restaurantes con vistas del país, entre los que se encuentran nueve andaluces y que ha situado a uno gaditano como el mejor del país: El Cuartel del Mar, en la playa de La Barrosa de Chiclana de la Frontera.

"El verano vuelve a convertir las terrazas en uno de los grandes protagonistas de la temporada: atardeceres frente al mar, largas sobremesas y la mejor gastronomía al aire libre", ha señalado TheFork, plataforma líder de reservas online en Europa, sobre el motivo que le ha llevado a realizar este listado con los mejores establecimientos con terraza de la geografía nacional que, según ha afirmado, "no te puedes perder este verano".

Terrazas, vistas y gastronomía al aire libre en este restaurante

Tal y como ha añadido, estos restaurantes se caracterizan por ofrecer a sus clientes "espacios al aire libre donde disfrutar de su experiencia gastronómica de primer nivel".

Y, para escogerlos, han tenido en cuenta distintos criterios de calidad, como su ubicación en sitios privilegiados de la geografía española, su encanto, su nota media por parte de los usuarios, la cantidad de visitas que reciben su ficha en la web y el volumen y la calidad de sus reseñas.

Un restaurante gaditano frente al Atlántico, el mejor de toda España

Una clasificación que se ha saldado con un restaurante andaluz como claro vencedor, convirtiéndose en el mejor establecimiento hostelero con terraza de todo el país.

Es El Cuartel del Mar, un restaurante con Solete de la Guía Repsol situado en la playa de La Barrosa, en Chiclana de la Frontera, Cádiz, del que la plataforma ha asegurado: "Gracias a su privilegiada ubicación frente al Atlántico, una propuesta de cocina mediterránea basada en el producto y un ticket medio de 60 euros, ha conquistado el ranking por primera vez".

Vistas, ubicación y producto como grandes reclamos de este negocio

De este modo, este restaurante gaditano se ha convertido en el favorito de los expertos por sus vistas, ubicación privilegiada y la calidad gastronómica que ofrece a sus comensales.

Un reconocimiento que Azotea Grupo, el conglomerado al que pertenece, ha recibido con un gran agradecimiento: "Esto aúna nuestros valores y fusiona nuestra pasión por enclaves singulares, gastronomía y una experiencia única. Este premio es un reconocimiento al detalle, la calidad y, sobre todo, a la confianza de nuestros clientes que nos eligen para vivir lo mejor del verano".

Sabores del sur, cocina gaditana y atún de almadraba

Este restaurante ofrece "sabores del sur y del mar" y cuenta con una carta que representa la "gastronomía gaditana a través del producto con elaboraciones clásicas, pero muy cuidadas", tal y como han afirmado desde el propio restaurante.

Así, el mar tiene una presencia destacada en su carta, para la que su chef se ha inspirado en la gastronomía y el producto local, dándole "el protagonismo que merece".

Brasa, pescados enteros y platos para compartir en Cádiz

"Hemos hecho una carta fresca donde el toque ahumado de la brasa predomina, con sus piezas de pescado entero a la parrilla. Está diseñada para compartir y así poder crear una experiencia gastronómica a medida", han recalcado desde el establecimiento, en el que parte importante de la carta se centra el atún de almadraba.

Pero este no es el único restaurante andaluz que ha logrado situarse entre los mejores con terraza de España.

En este listado se encuentran, además de El Cuartel del Mar de Chiclana de la Frontera, el restaurante Carmen Aben Humeya de Granada, en el puesto número 5; El Taller de Larios 10, en Málaga, en el puesto 16; el restaurante Lola, también en Málaga, en el puesto 22; Manolo León Duque, de Sevilla, en el puesto 32; el Príncipe de Asturias, en Málaga, en el puesto 37; El Mirador de Granada, en el 41; El Lago, en Marbella, en el 46; y El Mirador de Sevilla, en Sevilla, en el 49.