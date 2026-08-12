Valverde y Minas de Riotinto en Huelva suspenden sus fiestas por el incendio de Niebla: "Estamos muy cerca del peligro"

Los ayuntamientos de Valverde del Camino y Minas de Riotinto (Huelva) han anunciado este miércoles la suspensión definitiva de la Feria de Agosto y de las Fiestas de San Roque, respectivamente, ante la evolución del incendio forestal de Niebla, declarado el pasado 6 de agosto.

Las alcaldesas de ambos municipios, Syra Senra, en Valverde del Camino, y Rocío Díaz, en Minas de Riotinto, han comunicado la decisión después de participar en la reunión de evaluación del dispositivo de emergencia. Las celebraciones debían haber comenzado este miércoles y ya habían sido aplazadas inicialmente durante 48 horas a la espera de comprobar cómo evolucionaban las labores de extinción.

Valverde, «muy cerca del peligro»

La alcaldesa de Valverde del Camino, Syra Senra, ha explicado que la «prioridad absoluta» del Ayuntamiento es garantizar la seguridad de la población y evitar cualquier circunstancia que pueda dificultar el trabajo de los equipos que combaten las llamas.

Según ha señalado, los responsables técnicos han advertido de que Valverde «está muy cerca del peligro», por lo que una concentración de miles de personas en el recinto ferial resulta inviable en estos momentos. «Es una decisión dolorosa pero responsable; no podemos poner en riesgo a la población ni interferir con quienes trabajan en extinguir esta tragedia provincial», ha afirmado.

Riotinto, pendiente del viento y de la evolución del fuego

Por su parte, la alcaldesa de Minas de Riotinto, Rocío Díaz, ha definido el fuego como un «incendio forestal sin precedentes» y ha puesto el foco en la incertidumbre meteorológica de las próximas horas. La dirección y la intensidad del viento podrían modificar rápidamente el comportamiento de las llamas y acercarlas al término municipal.

«Nos vemos obligados a tomar una de las decisiones más difíciles porque la seguridad de los vecinos es lo que prima», ha lamentado Díaz. Ambas alcaldesas han mostrado además su comprensión hacia caseteros, empresarios, vecinos y otros sectores económicos afectados por la suspensión de las fiestas.

Las dos regidoras han agradecido igualmente el trabajo de los numerosos efectivos desplegados contra el incendio de Niebla, en un operativo en el que participan, entre otros, el Plan Infoca, el Consorcio Provincial de Bomberos, la UME, Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil, Cruz Roja y unidades del Ejército de Tierra.