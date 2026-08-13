44 personas acuden a urgencias en Andalucía tras el eclipse: las lesiones en los ojos pueden aparecer hasta 48 horas después

Los hospitales en Andalucía han atendido hasta el mediodía de este jueves 44 consultas en urgencias oftalmológicas relacionadas con el eclipse solar del miércoles. Según ha informado la Junta de Andalucía, ninguno de los casos ha revestido gravedad ni ha requerido hospitalización. Las consultas se han producido en las ocho provincias: 14 en Granada, ocho en Sevilla, siete en Jaén, siete en Málaga (una menor), cuatro en Almería, dos en Cádiz, una en Córdoba y otra en Huelva.

Además, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) asegura que no se ha producido un incremento anormal de la actividad de las urgencias durante la noche del eclipse ni durante la mañana posterior. La frecuencia de asistencias ha sido similar a la del mismo periodo del año pasado. Eso sí, el balance todavía puede moverse: la Junta no descarta que durante las próximas horas continúen llegando pacientes con molestias oculares relacionadas con la observación del Sol.

Las próximas horas y semanas, hay que estar atentos a las lesiones

El hecho médico es que algunos problemas oculares no aparecen inmediatamente después de mirar el eclipse. Por ejemplo, en Baleares, el director de Asistencia Sanitaria del IBSalut, Hermann Ribera, ha advertido de que determinadas lesiones pueden comenzar a desarrollarse entre 24 y 48 horas después, motivo por el que tampoco allí descartan nuevas consultas. Desde el Hospital Universitario Donostia, su jefa de sección de Urgencias, Oihana Ormazabal, ha señalado incluso que habrá que permanecer atentos durante las próximas semanas por si aparecen síntomas, aunque los casos detectados hasta ahora han sido leves.

Decenas de consultas por los ojos en otras comunidades

Andalucía no ha sido la única. En la Comunidad Valenciana, los centros de salud y las urgencias hospitalarias habían contabilizado hasta la mañana del jueves 70 atenciones oftalmológicas, 56 en hospitales y otras 14 en Atención Primaria, según datos de la Conselleria de Sanidad recogidos por EFE. Ninguno de estos pacientes necesitó ingreso. En el País Vasco, Osakidetza ha atendido a 58 personas con dolencias oculares, todas con sintomatología leve, mientras que en Murcia fueron 32 las personas atendidas por problemas oftalmológicos relacionados con el eclipse, sin casos graves, ingresos ni intervenciones quirúrgicas.

En Cataluña, el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) atendió a 37 personas con afecciones oculares vinculadas al eclipse, diez de las cuales necesitaron movilización de ambulancias. En Asturias, de las 64 personas que acudieron a centros sanitarios por problemas oculares, 18 presentaban diagnósticos compatibles o asociados con la observación del eclipse. Baleares comunicó al menos 16 urgencias oftalmológicas, mientras que Navarra registró siete y Extremadura, tres pacientes con alteraciones visuales presuntamente relacionadas con la observación del fenómeno.

Por lo tanto, el balance general es que la inmensa mayoría de los problemas oculares detectados tras el eclipse son leves. EFE recoge además que los responsables sanitarios consideran que el uso generalizado de gafas homologadas para observar el eclipse y el seguimiento de las recomendaciones de seguridad han sido claves para evitar consecuencias de mayor gravedad. Sin embargo, con apenas unas horas transcurridas desde el fenómeno, los servicios de salud mantienen la vigilancia ante la posibilidad de que aparezcan nuevas molestias o alteraciones visuales durante los próximos días.