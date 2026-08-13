Una DANA extiende las lluvias y tormentas en Andalucía a tres provincias: granizo, vientos fuertes y hasta 20 litros en una hora

La llegada de una DANA cambiará el tiempo en Andalucía durante el fin de semana después de varios días caracterizados por el calor intenso. Aemet ha pronosticado la llegada de lluvias, tormentas con granizo, además de posibles rachas de viento muy fuertes a varias provincias andaluzas, con avisos amarillos activos. El resto disfrutará de cielos despejados.

Del calor de 40 grados a las tormentas

El cambio empezará por Almería, Granada y Jaén, las tres provincias andaluzas donde Aemet ha activado avisos por tormentas para este viernes 14 de agosto. La jornada tendrá, además, un contraste: mientras llegan las primeras lluvias al este, Córdoba y Jaén seguirán en aviso naranja por temperaturas de hasta 40 grados, y Cádiz, Huelva, Sevilla y zonas de Granada mantendrán avisos amarillos por calor.

Sevilla entra en alerta naranja con 41 grados de temperatura a partir de este jueves / Europa Press

En Almería podrán acumularse hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora en el Valle del Almanzora y Los Vélez, mientras que las tormentas afectarán también al Nacimiento y Campo de Tabernas. En Granada, esos 15 litros se esperan en Guadix y Baza y habrá riesgo de tormentas también en la Cuenca del Genil y Nevada y Alpujarras. En Jaén, los avisos alcanzarán Cazorla y Segura y la zona de la Capital y Montes. En todos los casos, las tormentas podrán dejar granizo y rachas de viento muy fuertes.

El sábado, solo tres provincias con alertas, todas por lluvias y tormentas

La situación dará un paso más el sábado 15. Aemet señala este día como , señalado por la propia Aemet como el día álgido de este episodio en España. Los avisos se concentrarán entonces en Almería, Granada y Jaén, esta vez tanto por lluvias como por tormentas, y la intensidad prevista de las precipitaciones aumentará hasta los 20 litros por metro cuadrado en una hora en el Valle del Almanzora y Los Vélez, Guadix y Baza y Cazorla y Segura.

Las tormentas del sábado podrán ir acompañadas nuevamente de granizo y rachas de viento muy fuertes. Los avisos estarán activos durante buena parte de la tarde, aproximadamente entre las 14.00 y las 22.00 horas, coincidiendo con el periodo en el que se espera una mayor actividad tormentosa.

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La DANA traerá además otra novedad después de tantos días de calor: la masa de aire cálido, seco y con polvo en suspensión será sustituida progresivamente por aire atlántico más fresco y limpio. Aemet espera un descenso notable de las temperaturas, especialmente el sábado, hasta recuperar valores mucho más propios de mediados de agosto.