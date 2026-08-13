La lucha contra la fiebre del virus del Nilo en Sevilla se refuerza con drones para fumigar mosquitos en La Puebla del Río, Los Palacios o Dos Hermanas

La provincia de Sevilla suma ya 34 casos de fiebre del virus del Nilo de los cuales una decena son graves. En Dos Hermanas falleció una persona con patologías previas y hay municipios como Villamanrique de la Condesa que suman 7 pacientes o La Puebla del Río con 5. En este escenario, la Diputación Provincial que había reforzado su campaña para este año ante el riesgo de proliferación de mosquitos durante este verano ha puesto en marcha una nueva estrategia de "mayor precisión" a través de drones para fumigar los insectos con posibilidad de transmisión del virus en las zonas con más incidencia.

Durante los drones están recorriendo más de 500 hectáreas de localidades como La Puebla del Río, Los Palacios o Dos Hermanas, que se encuentran en situación de alerta, con el objetivo de "crear un cinturón de protección" que reduzca los riesgos de transmisión del virus del Nilo a los núcleos urbanos. Estas actuaciones se están realizando principalmente en arrozales, masas de agua o zonas con vegetación que puedan servir de refugio a los mosquitos.

Junto a esto, las avionetas que forman parte del plan de actuación de la institución provincial están recorriendo 6.000 hectáreas de arrozal con tratamientos "adulticidas" para frenar la proliferación de mosquitos en zonas próximas a La Puebla del Río, Isa mayor, Dos Hermanas, Los Palacios y Villafranca, Utrera o Las Cabezas de San Juan.

Respuesta al repunte de casos

"Este refuerzo en las labores de prevención, contemplado en el plan, responde al repunte de casos detectados tanto en mosquitos como en personas durante las últimas semanas, por un escenario propiciado por las lluvias del invierno pasado y la llegada temprana de las altas temperaturas, factores que favorecen la proliferación del mosquito del género Culex", explican desde la Diputación Provincial.

Durante este verano, la Diputación Provincial tiene once equipos desplegados de forma simultánea para las actuaciones terrestres. Según los datos de la institución provincial, se ha producido un aumento del 35% en las revisiones de focos y ejecución de 368 tratamientos larvicidas en una sola semana, la cifra más alta de 2026; y se han realizado 231 aplicaciones de tratamientos en los entornos de los municipios en alerta durante las últimas dos semanas. Este protocolo se repite quincenalmente.

Tratamientos en la capital

Los planes de intervención de la Diputación Provincial no incluyen Sevilla capital que tiene su propio dispositivo de actuación contra los mosquitos para frenar los contagios en humanos. Hasta el momento ha habido dos casos. .El contrato, dotado con 55.000 euros, se enmarca en el Plan Estratégico Andaluz para la Vigilancia y Control de Vectores, y está siendo desarrollado por la Estación Biológica de Doñana, perteneciente al CSIC.

El programa contempla la vigilancia activa de mosquitos en, al menos, dieciséis puntos estratégicos de muestreo repartidos por toda la ciudad. El trabajo se desarrolla en tres fases: la búsqueda de hábitats larvarios y captura de estadios inmaduros, la captura de mosquitos adultos mediante trampas BG-Sentinel 2 —que atraen a los insectos simulando la respiración humana con CO2—, y la identificación taxonómica especializada de las especies capturadas, con especial atención al Culex pipiens, principal vector del virus en la ciudad.