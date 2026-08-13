Sucesos
Muere un trabajador tras precipitarse al agua desde una plataforma a 100 metros en la ría de Huelva
El operario trabajaba en una plataforma a cien metros del cantil cuando cayó de espaldas al mar
Un trabajador ha fallecido en Huelva tras caer al agua desde una plataforma en la que se encontraba trabajando en la zona del muelle de Levante de la ría, según ha informado Emergencias 112 Andalucía.
El suceso se produjo durante la tarde de este miércoles. La Guardia Civil alertó al 112 sobre las 19.50 horas después de recibir una comunicación de Salvamento Marítimo en la que se informaba de la presencia de un cuerpo en el mar en la zona del muelle de Levante.
Tras recibir el aviso, el centro coordinador movilizó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, Policía Nacional, Policía Local y Autoridad Portuaria.
Según la información facilitada por la Policía Portuaria, el operario se encontraba trabajando en una plataforma situada a unos cien metros del cantil cuando cayó de espaldas al agua. Los servicios de emergencia desplazados hasta el lugar únicamente pudieron confirmar su fallecimiento.
Emergencias 112 también comunicó el suceso al Centro de Prevención de Riesgos Laborales y a la Inspección de Trabajo, al tratarse de un accidente ocurrido mientras la víctima se encontraba trabajando.
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