Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio Niebla actualizaciónDANA lluvias AndalucíaDónde ver el Inter BetisDónde ver el Sevilla FC - RayoApartamentos turísticos Sevilla EsteMapa tiempo real incendio NieblaCorral de las FloresEclipse más espectacular 2027Urgencias eclipseProyecto pérgolas ExpoHeces centro de salud
instagramlinkedin

Sucesos

Muere un trabajador tras precipitarse al agua desde una plataforma a 100 metros en la ría de Huelva

El operario trabajaba en una plataforma a cien metros del cantil cuando cayó de espaldas al mar

El accidente ha ocurrido en el Muelle de Levante

El accidente ha ocurrido en el Muelle de Levante / JAVIER NAVARRO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Correo

El Correo

Un trabajador ha fallecido en Huelva tras caer al agua desde una plataforma en la que se encontraba trabajando en la zona del muelle de Levante de la ría, según ha informado Emergencias 112 Andalucía.

El suceso se produjo durante la tarde de este miércoles. La Guardia Civil alertó al 112 sobre las 19.50 horas después de recibir una comunicación de Salvamento Marítimo en la que se informaba de la presencia de un cuerpo en el mar en la zona del muelle de Levante.

Tras recibir el aviso, el centro coordinador movilizó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, Policía Nacional, Policía Local y Autoridad Portuaria.

Según la información facilitada por la Policía Portuaria, el operario se encontraba trabajando en una plataforma situada a unos cien metros del cantil cuando cayó de espaldas al agua. Los servicios de emergencia desplazados hasta el lugar únicamente pudieron confirmar su fallecimiento.

Noticias relacionadas

Emergencias 112 también comunicó el suceso al Centro de Prevención de Riesgos Laborales y a la Inspección de Trabajo, al tratarse de un accidente ocurrido mientras la víctima se encontraba trabajando.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Los empresarios anuncian el "principio del fin" de los chiringuitos en las playas de Andalucía si entra en vigor el nuevo reglamento estatal de Costas
  2. Mapa en tiempo real del incendio forestal de Niebla, en Huelva: así avanza el fuego
  3. Avisos por lluvias y tormentas con granizo en dos provincias andaluzas el día del eclipse según Aemet
  4. ¿No te interesa este eclipse? Pues hay otro en Andalucía en 2027, será más espectacular y oscurecerá 115 municipios andaluces por completo
  5. La expansión del incendio de Niebla por Huelva y Sevilla se contiene: 'Estamos empezando a estrangular el fuego pero queda mucho por delante
  6. El incendio forestal de Niebla alcanza las 25.000 hectáreas aunque "un cambio de patrón" contiene su avance en Sevilla y Huelva
  7. 20.000 hectáreas, 7 carreteras cortadas y 800 desalojados: la amenaza del incendio 'fuera de control' de Niebla se extiende por Sevilla y Huelva
  8. Dónde comprar de urgencia gafas para ver el eclipse en Andalucía: farmacias, ópticas, centros comerciales y puntos gratis

El incendio de Niebla se extiende por la provincia de Sevilla: salta la carretera del Álamo y avanza hacia Aznalcóllar y El Castillo de las Guardas

El incendio de Niebla se extiende por la provincia de Sevilla: salta la carretera del Álamo y avanza hacia Aznalcóllar y El Castillo de las Guardas

La locura por el eclipse del próximo agosto dispara los alojamientos en Cádiz hasta 10.000 euros la noche: “Hay lista de espera"

La locura por el eclipse del próximo agosto dispara los alojamientos en Cádiz hasta 10.000 euros la noche: “Hay lista de espera"

Una DANA extiende las lluvias y tormentas en Andalucía a tres provincias: granizo, vientos fuertes y hasta 20 litros en una hora

Una DANA extiende las lluvias y tormentas en Andalucía a tres provincias: granizo, vientos fuertes y hasta 20 litros en una hora

La lucha contra la fiebre del virus del Nilo en Sevilla se refuerza con drones para fumigar mosquitos en La Puebla del Río, Los Palacios o Dos Hermanas

La lucha contra la fiebre del virus del Nilo en Sevilla se refuerza con drones para fumigar mosquitos en La Puebla del Río, Los Palacios o Dos Hermanas

44 personas acuden a urgencias en Andalucía tras el eclipse: las lesiones en los ojos pueden aparecer hasta 48 horas después

44 personas acuden a urgencias en Andalucía tras el eclipse: las lesiones en los ojos pueden aparecer hasta 48 horas después

Operación salida del 15 de agosto en Andalucía: las carreteras más conflictivas y el aviso especial por el incendio de Niebla

Operación salida del 15 de agosto en Andalucía: las carreteras más conflictivas y el aviso especial por el incendio de Niebla

El fraude de luz para cultivar marihuana persiste en Andalucía: Endesa pone 21 denuncias a la semana por este delito

El incendio de Niebla cumple una semana con 31.000 hectáreas afectadas, un perímetro de 120 kilómetros y nuevos desalojos en Huelva y Sevilla

El incendio de Niebla cumple una semana con 31.000 hectáreas afectadas, un perímetro de 120 kilómetros y nuevos desalojos en Huelva y Sevilla
Tracking Pixel Contents