Operación salida del 15 de agosto en Andalucía: las carreteras más conflictivas y el aviso especial por el incendio de Niebla

La operación salida del 15 de agosto movilizará este fin de semana a miles de conductores por las carreteras de Andalucía. La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé 1.178.100 desplazamientos durante un dispositivo especial que comenzará a las 15.00 horas de este viernes 14 de agosto y permanecerá activo hasta las 24.00 horas del domingo 16.

La coincidencia de los desplazamientos hacia segundas residencias, zonas de costa, montaña y espacios de acampada elevará la circulación en algunos de los principales ejes de la comunidad. A ello se suma este año otro factor a tener especialmente en cuenta: las afecciones provocadas por el incendio forestal de Niebla, en Huelva, que alcanzan a varias carreteras de las provincias de Huelva y Sevilla.

Las carreteras con más tráfico durante el puente del 15 de agosto

La DGT identifica una serie de vías en las que se espera una mayor afluencia de vehículos durante esta operación especial. Entre ellas se encuentran algunas de las principales autovías y autopistas de Andalucía:

A-4: Sevilla–Córdoba, dirección Madrid.

Sevilla–Córdoba, dirección Madrid. A-44: Granada–Jaén y Granada–Motril.

Granada–Jaén y Granada–Motril. A-45: Málaga–Córdoba, pasando por Antequera.

Málaga–Córdoba, pasando por Antequera. A-49: Sevilla–Huelva–Ayamonte.

Sevilla–Huelva–Ayamonte. A-66: Sevilla–Mérida, dirección Extremadura.

Sevilla–Mérida, dirección Extremadura. A-7: carretera de la costa mediterránea: Málaga, Granada y Almería.

carretera de la costa mediterránea: Málaga, Granada y Almería. A-92: Sevilla–Granada–Almería.

Sevilla–Granada–Almería. A-92M: conexión entre Granada y Málaga.

conexión entre Granada y Málaga. A-357: Málaga–Cártama–Valle del Guadalhorce.

Málaga–Cártama–Valle del Guadalhorce. AP-4: Sevilla–Jerez–Cádiz.

Sevilla–Jerez–Cádiz. AP-7: autopista de la Costa del Sol, entre Málaga, Marbella, Estepona y el Campo de Gibraltar.

autopista de la Costa del Sol, entre Málaga, Marbella, Estepona y el Campo de Gibraltar. MA-20: circunvalación de Málaga.

circunvalación de Málaga. N-4: antigua carretera Sevilla–Jerez–Cádiz.

antigua carretera Sevilla–Jerez–Cádiz. Además de distintos tramos de la red secundaria de carreteras.

La operación salida tendrá una particularidad este año: la DGT espera que los desplazamientos estén más repartidos de lo habitual. Los viajes se distribuirán durante toda la jornada del viernes 14 y la mañana del sábado 15 de agosto, por lo que la la buena noticia es que la concentración de vehículos no se limitará a unas pocas horas.

El escenario será diferente durante el regreso. El domingo 16 de agosto, el tráfico se concentrará progresivamente en dirección a los grandes núcleos urbanos y la DGT advierte de que los accesos a las ciudades serán algunos de los puntos más conflictivos del retorno.

Atención al incendio de Niebla: estas son las carreteras afectadas

A las dificultades habituales de una de las grandes operaciones de tráfico del verano se añade la situación provocada por el incendio forestal de Niebla (Huelva).

La DGT pide prestar especial atención a las carreteras situadas dentro de su zona de influencia. Según la información incluida en el dispositivo especial, actualmente existen afecciones en una docena de vías de Huelva y Sevilla.

El acceso por carretera desde Aznalcóllar hasta las aldeas próximas al incendio ha sido cortado por el incendio de Niebla / Julio Muñoz / EFE

En la provincia de Huelva aparecen afectadas:

A-493 , entre los puntos kilométricos 4,50 y 31,80, en el tramo La Palma del Condado-Valverde del Camino .

, entre los puntos kilométricos 4,50 y 31,80, en el tramo . HU-3106 , entre los kilómetros 2,50 y 20,80, entre Niebla y Valverde del Camino .

, entre los kilómetros 2,50 y 20,80, entre . HU-4103 , entre los kilómetros 0 y 28,77, entre La Palma del Condado y Berrocal .

, entre los kilómetros 0 y 28,77, entre . HU-5103 , entre los kilómetros 0 y 1, en Zalamea la Real .

, entre los kilómetros 0 y 1, en . HU-5104 , entre los kilómetros 0 y 15,50, entre Zalamea la Real y Berrocal .

, entre los kilómetros 0 y 15,50, entre . HU-6104 , entre los kilómetros 0 y 3,93, entre Minas de Riotinto y Zalamea la Real .

, entre los kilómetros 0 y 3,93, entre . HU-6106 , entre los kilómetros 0 y 3,80, en Nerva .

, entre los kilómetros 0 y 3,80, en . HU-6107 , entre los kilómetros 0 y 4,30, en Berrocal .

, entre los kilómetros 0 y 4,30, en . HU-6108, entre los kilómetros 1 y 6,50, en Paterna del Campo.

También se recogen afecciones en tres carreteras de la provincia de Sevilla, todas ellas en ambos sentidos:

SE-6400 , entre los kilómetros 0 y 4,50, en El Madroño .

, entre los kilómetros 0 y 4,50, en . SE-6402 , entre los kilómetros 0 y 12,50, entre El Castillo de las Guardas y El Madroño .

, entre los kilómetros 0 y 12,50, entre . SE-538, entre los kilómetros 0 y 24,77, entre Aznalcóllar y El Madroño.

Tráfico recomienda a quienes tengan previsto circular por esta zona consultar el estado de las carreteras antes de iniciar el viaje, evitar las vías afectadas cuando así lo indiquen las autoridades y respetar tanto las instrucciones de los agentes como la información difundida a través de los paneles de mensaje variable.

Más tráfico por la Operación Paso del Estrecho

Este fin de semana también coincidirá con un importante volumen de desplazamientos vinculados a la Operación Paso del Estrecho (OPE). La DGT prevé un incremento de vehículos con matrícula extranjera, especialmente en las carreteras andaluzas.

La previsión para el conjunto de la OPE alcanza los 3,5 millones de personas y 800.000 vehículos que atravesarán España para embarcar con destino al norte de África, un flujo que se suma al tráfico habitual de las vacaciones de agosto.

Más vigilancia en las carreteras andaluzas

Durante la operación especial, los Centros de Gestión de Tráfico de Sevilla y Málaga funcionarán las 24 horas, con más de 60 funcionarios y técnicos encargados de las tareas de supervisión, regulación e información.

Centro de control de tráfico de la Dirección General de Tráfico / JUDIT BERTRAN / A. Pérez Meca / Europa Press

El dispositivo contará además con helicópteros y drones, mientras que la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil reforzará la vigilancia en la red interurbana, especialmente en aquellas vías donde se espera una mayor concentración de desplazamientos.

El puente del 15 de agosto constituye el tercer gran dispositivo especial del verano. La DGT calcula que durante julio y agosto se producirán alrededor de 23,4 millones de movimientos por carretera en Andalucía, de ellos 11,98 millones durante agosto.

Tráfico recuerda asimismo la obligación de llevar la baliza V-16 para señalizar las incidencias que obliguen a detener un vehículo en carretera. Este verano también está disponible el teléfono 018, destinado a ofrecer asistencia e información a las personas afectadas directa o indirectamente por un siniestro de tráfico.