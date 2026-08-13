El fraude de luz para cultivar marihuana persiste en Andalucía: Endesa pone 21 denuncias a la semana por este delito

Todas las semanas hay una noticia sobre el tema: "Intervienen un cultivo de marihuana dentro de una vivienda en Brenes", "Cinco detenidos en Estepa y Osuna tras la incautación de 4.800 plantas de cannabis", "La Guardia Civil incauta 3.000 plantas de maría en Utrera". Esta realidad delictiva, más allá del propio tráfico de drogas y de la violencia que suele traer consigo, tiene también otro elemento clave: el fraude eléctrico. Un problema que lleva años detectándose en un buen número de municipios de Andalucía.

"En la primera mitad de este año, Endesa ha abierto 547 expedientes de fraude vinculado a las plantaciones de marihuana en Andalucía", informan desde esta multinacional energética. Es decir: más de 21 casos a la semana. Y para tener en cuenta la dimensión que adquiere en esta comunidad autónoma: la defraudación ha ascendido a más de 34 millones de kilovatios hora en este primer semestre, según datos de esta compañía.

"A nivel andaluz, Sevilla es la provincia que más fraude concentra, con 8.773 expedientes en este primer semestre. Y de todos ellos, 79 están vinculados a cultivos de cannabis", detallan desde Endesa. "Esta práctica ha supuesto la defraudación de cerca de seis millones de kilovatios hora en tiempo. Por tanto, el 10% de la energía que se defrauda en la provincia sevillana está vinculada a plantaciones ilegales".

Sevilla es la que más defrauda a nivel general, aunque Granada lidera la lista en cuanto a fraude para marihuana. De hecho, la mitad de toda la luz enganchada de manera ilegal en la provincia granadina iba para este fin, según esta empresa. Hasta 276 expedientes se han abierto -con 14 millones de kilovatios hora- por usar electricidad de forma fraudulenta para mantener macetas de marihuana.

"Estas cifras ponen de manifiesto la magnitud de un problema que supone un grave riesgo para la seguridad física de las personas que viven en estos entornos, así como la afectación a la calidad del suministro eléctrico que se ve interrumpido de forma continua por la saturación de las redes derivada del fraude masivo", subrayan desde Endesa. "Una sola plantación de marihuana en una vivienda puede llegar a consumir como 80 viviendas a la vez las 24 horas del día".

Transformador eléctrico calcinado en Torreblanca (Sevilla) por los "suministros ilegales". / D. D.

18 meses de prisión por pinchar la luz

El pasado 26 de marzo, el Congreso de los Diputados aprobó una iniciativa para modificar el artículo 255 del Código Penal, tras la propuesta planteada por el grupo socialista en el Senado. La proposición consistió en incorporar un nuevo apartado que establece un tipo agravado cuando el fraude eléctrico se cometa con el objetivo de abastecer instalaciones utilizadas para la comisión de delitos contra la salud pública, como las plantaciones de marihuana dentro de edificios de viviendas.

Concretamente, cuando los enganches ilegales se realicen para el cultivo, elaboración o tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, las penas se elevarán y se situarán entre los seis y 18 meses de cárcel o multas de 12 a 24 meses. "Con esta medida reforzamos la respuesta penal frente al fraude eléctrico ligado a actividades ilegales como la del cultivo de marihuana, con objeto de garantizar el suministro de este servicio básico e imprescindible a las familias afectadas", defendió entonces el portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas.