El alcalde de Berrocal, uno de los municipios más castigados por el incendio de Niebla: "Somos un pueblo muerto, como nuestra tierra"

"Catastrófico". Así ha calificado este viernes Ángel Luis Romero, alcalde de Berrocal, el estado en que ha quedado su municipio a consecuencia del incendio de Niebla, que ya ha arrasado 38.000 hectáreas. "La localidad está muerta, igual que su tierra", ha lamentado Romero. Justo en esta zona de Huelva está el punto de menor actividad del fuego en estos momentos, aunque aún no se ha permitido el realojo de los vecinos.

"Podría haber sido peor si hubiésemos perdido el pueblo, algo que agradecemos sobremanera", ha afirmado el regidor berrocaleño a Europa Press. "Pero aparte de las casas, no tenemos absolutamente nada, solo un mar de carbón a nuestro alrededor", ha señalado Ángel Luis Romero desde el Teatro Municipal Ruiz Tatay de Zalamea la Real, donde permanecen los vecinos de Berrocal evacuados por el incendio.

"Es muy frustrante que, 22 años después, tengamos que volver a vivir esta tragedia tan enorme", ha apuntado el edil socialista, en alusión al devastador incendio de Riotinto de 2004. "El impacto es horrible: salir a pasear es estar entre carbones. Hay pequeñas cosas que dan esperanza: algún árbol que ha sobrevivido, el camino al cementerio -que no ha sufrido daños-... Pero una buena parte ha quedado arrasada".

Este municipio onubense de apenas 300 habitantes vive estos días como "una olla exprés llena de impotencia, miedo, frustración y agotamiento", según su alcalde. "Ahora mismo somos un pueblo muerto, un pueblo que no tiene futuro si esto se queda en medidas cortoplacistas de un año o dos", ha advertido Ángel Luis Romero. "Espero que haya unidad, ayudas reales y que estemos todos ahí. Porque ¿cuánto vale un pueblo? ¿Y cuánto vale su historia?".

El frente de Sevilla, el único activo

La lucha contra el fuego durante los últimos días ha permitido frenar su avance en la zona norte, dentro de la provincia de Huelva, donde se inició el pasado 6 de agosto y donde ya incluso están regresando vecinos desalojados. "Hemos conseguido estrangular el perímetro, hemos cerrado puertas y ya solo nos queda un frente activo, no el conjunto de la zona afectada", resume este viernes el consejero de Presidencia, Antonio Sanz.

Por este motivo, ya el gran riesgo y el principal frente del fuego está en el avance hacia Aznalcóllar y El Castillo de las Guardias, y hacia otras zonas como Gerena. De hecho, la propia Agencia de Emergencias 112 de Andalucía ha lanzado este viernes una recomendación: "Si estás en Gerena, Las Pajanosas o El Garrobo o el humo llega a tu zona, cierra puertas y ventanas y limita las actividades al aire libre". "Si necesitas salir, utiliza mascarilla. Y presta especial atención a menores, personas mayores y personas con problemas respiratorios".