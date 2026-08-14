El humo y la ceniza por el incendio de Niebla obligan a cerrar la gran reserva del Castillo de las Guardas aunque sigue fuera de la zona de riesgo: "Los animales están seguros"

El gran espacio natural de La Reserva de Andalucía, en el término municipal del Castillo de las Guardas, ha anunciado su cierre temporal en la tarde de este viernes ante la amenaza del gran incendio de Niebla, que ha recorrido ya 38.000 hectáreas y que se está adentrando en la provincia de Sevilla. La dirección de este gran parque, que acoge cientos de animales de distintas especies, subraya en un mensaje difundido en redes sociales que las instalaciones "no están en riesgo" aunque sí hay están afectadas por el humo y la ceniza. Así lo confirman desde la Junta de Andalucía, coordinadora de la emergencia: en estos momentos no hay ningún preaviso ni está en una zona de peligro por el avance de las llamas.

"Por precaución, La Reserva de Andalucía permanecerá cerrada hasta nuevo aviso debido a la presencia de humo y ceniza provocados por la cercanía del incendio. Queremos transmitir tranquilidad ya que no representa un riesgo para las instalaciones pero hemos decidido extremar las precauciones y permanecer atentos a la evolución de la situación", resume el mensaje difundido a través de redes sociales. De momento la clausura se mantendrá hasta nuevo aviso.

Comunicado de cierre de La reserva de Andalucía / El correo

En cualquier caso, desde la dirección de la empresa insisten en mandar un mensaje de tranquilidad sobre especialmente sobre la seguridad de los cientos de animales que habitan este espacio. Entre ellos, leones, cebras, hipopótamos, elefantes, jirafas o rinocerontes que convierten este espacio en uno de los recintos con una fauna más amplia y diversa de Andalucía.

Desalojos en Castillo de las Guardas y Aznalcóllar

El gran incendio de Niebla mantiene este viernes su principal frente activo y peligroso en el flanco Este, es decir, la zona comprendida por los municipios de Aznalcóllar y El Castillo de las Guardas. De momento, los núcleos urbanos no corren riesgo, según subrayan desde el dispositivo de coordinación de la emergencia, pero los continuos saltos de este fuego han provocado que haya rebasado la defensa de la carretera del Álamo y a Anzalcóllar y la que une este municipio con El Castillo de las Guardas.

“El pirocúmulo formado durante la tarde del jueves estuvo provocado por la entrada en combustión del área comprendida entre las carreteras de Aznalcóllar a El Álamo y de Aznalcóllar a El Castillo de las Guardas. Esta situación originó el salto de la segunda vía, controlado durante la noche”, resumió el consejero de Emergencias y Presidencia, Antonio Sanz.