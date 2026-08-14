La DANA se agrava en Andalucía: aumentan a siete las provincias andaluzas con avisos por lluvias y tormentas este sábado
Aemet actualiza el mapa de avisos para este sábado, con tormentas, granizo, rachas muy fuertes de viento y calor aún presente en algunas zonas
Cambios de última hora en la previsión de la DANA para Andalucía. Aemet ha actualizado sus avisos para este sábado 15 de agosto, modificando algunos de los fenómenos previstos y ampliando las zonas afectadas por las tormentas. La jornada estará marcada por lluvias, granizo y rachas de viento muy fuertes, especialmente durante la tarde, aunque el calor todavía se resistirá a marcharse en algunos puntos de la comunidad.
Siete provincias en amarillo y Huelva vuelve a quedarse fuera
El nuevo mapa mantiene a siete de las ocho provincias andaluzas bajo aviso amarillo, con Huelva como única excepción. Eso sí, ya no todas tienen alerta por lluvias: Sevilla, Cádiz y Málaga quedan con avisos por tormentas; Granada y Jaén, por lluvias y tormentas; Córdoba, por tormentas y calor; y Almería, por lluvias, tormentas y altas temperaturas. En Córdoba se esperan hasta 38 grados en la Campiña, mientras que el Poniente y la capital almeriense tendrán aviso por máximas de 36 grados.
Los chaparrones más intensos podrán dejar hasta 25 litros por metro cuadrado en apenas una hora en el Valle del Almanzora y Los Vélez, en Almería; Guadix y Baza, en Granada; y Cazorla y Segura, en Jaén. También se esperan acumulados de hasta 20 litros en una hora en otras zonas de estas tres provincias, entre ellas Nacimiento y Campo de Tabernas, Cuenca del Genil, Nevada y Alpujarras, Morena y Condado, el Valle del Guadalquivir jiennense y Capital y Montes de Jaén.
Más tormentas y riesgo de granizo por la tarde
Uno de los cambios más llamativos está en el oeste. Sevilla y Cádiz pierden los avisos por lluvias, pero mantienen los de tormentas en la Sierra Sur sevillana y Grazalema, respectivamente. Lo mismo sucede en Málaga, donde Antequera y Ronda quedan advertidas por tormentas. Córdoba amplía considerablemente las zonas afectadas, con avisos en Sierra y Pedroches, Campiña cordobesa y Subbética. En todos estos puntos, Aemet advierte de que las tormentas pueden dejar granizo y rachas de viento muy fuertes.
Los avisos comenzarán mayoritariamente a las 14.00 horas y se prolongarán hasta las 22.00, aunque en Sierra y Pedroches, en Córdoba, las tormentas podrán mantener el aviso hasta la medianoche. La DANA coincidirá además con un descenso de las temperaturas máximas en buena parte de Andalucía, dentro de un cambio de tiempo que dejará un ambiente más inestable y menos tórrido que el vivido durante los últimos días, aunque con excepciones como Córdoba y Almería, donde el calor seguirá teniendo su propio aviso.
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