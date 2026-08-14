Expertos en incendios forestales analizan por qué el fuego de Niebla es ya "uno de los más difíciles y extensos de la historia": "Hay un cocktail perfecto"

"El incendio de Niebla pasará a los anales como uno de los más extensos y difíciles de la historia". Las palabras del consejero de Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, reflejan la envergadura de un fuego que supera ya las 38.000 hectáreas, que tiene un perímetro de más 120 kilómetros, y que ocho días después de su inicio sigue sin estar controlado. Continúa con varios frentes activos y no ha permitido aún una estrategia clara de ataque porque todos los esfuerzos siguen centrados en frenar su avance. La envergadura de este incendio responde a una combinación de factores, un "cocktail perfecto", como reflejan los análisis de varios de expertos difundidos por el propio Infoca en redes sociales.

El incendio ha avanzado con vientos cambiantes de forma continuada en todas las direcciones, con altas temperaturas, con fenómenos convectivos que provocan saltos de más de tres kilómetros, una baja humedad y dificultades en el terreno. Esto ha dificultado las capacidades de extinción hasta poner en riesgo a los profesionales que realizan las labores de extinción en tierra mientras que ha hecho poco efectivos los trabajos de los medios aéreos dado que agua se llegaba a evaporar antes de llegar a tierra y las densas nubes de humo complicaban el vuelo.

Estos fenómenos han provocado que durante los primeros días del incendio avanzara con una velocidad "vertiginosa" y a través de distintos frentes conformando en algunos momentos hasta "siete incendios al mismo tiempo". De esta forma, las llamas han avanzado abriendo distintos frentes a la vez que se iban activando o conteniendo en función del viento y del trabajo de los servicios de extinción. Este viernes ya una buena parte del fuego se ha conseguido perimetrar y sólo queda como frente "más activo y peligroso" el de Sevilla, que avanza hacia Aznalcóllar y Castillo de las Guardas.

Fuego de "alta intensidad de forma continuada"

"Es un incendio con una extrema capacidad de propagación día y noche. Ha generado una dinámica de cabezas cambiantes con un frente Este cada vez más amplio, resume el jefe del Grupo de Actuación Forestal (GRAF) de los Bomberos de la Generalitat de Cataluña y experto nacional en gestión de incendios forestales, Marc Castellnou, quien advierte en un vídeo difundido en redes sociales de que el fuego presenta "muy difícil capacidad de extinción" debido a que el propio fuego ha creado una "atmósfera persistentemente modificada" sobre la zona que mantiene el comportamiento del fuego en "alta intensidad" de forma continuada.

El principal factor, en cualquier caso, es el terreno sobre el que se produce el fuego, una zona que ya hace veinte años fue escenario de un devastador fuego. "Hay una mancha muy densa de vegetación, con poca gestión. Todos sabíamos que era un problema como ya ocurrió en el año 2004", resume Castellnou. Aquel fuego fue uno de los más devastadores que se han producido en Andalucía.

Eucaliptos

"Lo que está ardiendo son eucaliptos que tienen una singularidad muy importantes. Ese árbol es gasolina. Tiene una madera muy inflamable y bastante combustible y tiene cortezas muy finas y hojas finas y llenas de aceites esenciales. Se desplaza por la columna de humo ardiendo muy lentamente y cuando sale coge oxígeno del aire y llega al suelo con una potencia mayor. Por eso todos los focos secundarios agarran y la copa es más inflamable por los aceites", resume por su parte Alejandro García, director de grandes incendios forestales del la agencia andaluza de medio ambiente, quien resume que este material inflamable junto con las condiciones meteorológicas conforman un "cocktail perfecto".

En esta misma línea, Alejandro Molina, director de extinción del Infoca pone el foco en el terreno en el que se está desarrollando el fuego. "Es una zona sin cultivos agrícolas, sin zonas de oportunidad. Esto uno a los cambios constantes de viento que va girando a lo largo del día hace que tengamos saltos constantes de fuego de más de 3 kilómetros", advierte. De ahí que este experto subraye que el problema para la extinción del fuego no se trata de los medios disponibles sino de la evolución en sí del fuego.

Dificultad para los medios

" Por las mañanas todos los días de este gran incendio nos hemos encontrado con la inversión térmica, un tapón térmico que no permite que el humo se disipe, genera una capa impenetrable que no se rompe hasta que el sol empieza a calentar la tierra y el aire sube hasta romper la capa explica Alejandro Molina quien subraya que mientras esto se produce que "los medios aéreos no pueden trabajar en el incendio", resume el experto. Esto ha dificultado el vuelo de los aviones a lo que se añade el hecho de que el agua se evapore en muchos casos antes de llegar a tierra.

En cuanto a los medios terrestres, el gran problema ha sido la "radiación que emite": "Es tan grande que no permite que se puedan acercar al incendio y se tiene que esperar a que haya un enfriamiento del terreno", completa. De esta forma en muchos casos esto obliga a frenar las actuaciones por tierra para evitar un riesgo para los equipos de bomberos.