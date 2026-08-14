Muere un hombre de 53 años arrollado por un tren de Cercanías en Málaga
Adif alertó al 112 Andalucía del arrollamiento de una persona en la línea C1, activando a los servicios de emergencia
EP
Un hombre de 53 años ha fallecido este viernes tras ser arrollado por un tren a la salida del apeadero de Guadalhorce, en la línea C1 de Cercanías de Málaga, en un punto no autorizado de paso.
Los hechos han tenido lugar sobre las 07:30 horas de este viernes. El sistema Emergencias 112 Andalucía ha recibido un aviso de Adif alertando de que una persona había sido arrollada. De inmediato, dieron aviso a efectivos de la Policía Nacional, a la Policía Local y a los servicios sanitarios.
Retrasos en la línea C1 de Cercanías de Málaga
La circulación ha estado afectada durante un tiempo. Así, desde Adif han informado también de los retrasos en la línea C1 del núcleo de Cercanías de Málaga "por el accidente de una persona en un punto no autorizado de paso entre Guadalhorce y Los Prados". Se desconoce, por el momento, más datos sobre las circunstancias del suceso.
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