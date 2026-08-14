El plan andaluz de ayudas a autónomos para comprar vehículos se revisa por falta de solicitudes: sube a 4.000 euros y se abre para empresas y particulares

La Junta de Andalucía aprobó el pasado mes de marzo su primer Plan Renove destinado a que los profesionales autónomos accedieran a ayudas de hasta 3.000 euros para la compra de turismos y furgonetas con bajas emisiones. En total, contaba con un presupuesto para este programa de cinco millones de euros con el que se podrían superar las 1.600 ayudas. Sin embargo, llegado el mes de agosto y cuando restan pocas semanas para la finalización del plazo de presentación de solicitudes (que acaba el 30 de septiembre) la Consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación ha detectado una baja demanda de solicitudes que hacía peligrar el cumplimientos de los objetivos. Ante esta situación, ha optado por revisar el programa "para dar respuesta a las necesidades detectadas, buscando así que las ayudas tengan el mayor impacto y faciliten el acceso a vehículos más eficientes, avanzar en la renovación de la actual flota en Andalucía y reducir emisiones".

Según los datos que constan en el expediente de modificación de este programa, hasta este mes de agosto se han recibido 210 solicitudes a las que le corresponde a un incentivo de 624.000 euros. Se trata de un objetivo muy por debajo de los objetivos marcados por la Consejería de Industria para este ejercicio lo que pone en riesgo que se puedan ejecutar los cinco millones de euros disponibles. Además, choca con el número de compras de vehículos realizadas en el mercado en Andalucía. Concretamente, se han vendido un total de 11.786 vehículos tipo M1 con emisiones de hasta 120 gCO2/km (el requisito establecido en la convocatoria) tanto a profesionales como a autónomos.

Por este motivo, la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación que dirige Jorge Paradela, ha planteado una revisión urgente de su Plan Renove para facilitar la solicitud de más ayudas por parte de la población andaluza. El primer cambio que se encuentra en tramitación es fundamental: a partir de ahora no será un programa destinado exclusivamente a los profesionales autónomos, podran acceder a esta línea autonómica las empresas y los particulares siempre que compren vehículos nuevos este año ajustados a los requisitos establecidos.

En segundo lugar, para conseguir ejecutar el mayor volumen de presupuesto disponible, la cuantía económica de las ayudas se va a incrementar hasta los 4.000 euros por cada solicitante, un 25% más de lo establecido en la convocatoria de que aprobó en marzo la Administración autonómica. Esta medida, en la práctica, reducirá el volumen de potenciales beneficiarios.

Flexibilización de requisitos

Además de estos dos cambios, la Consejería va a revisar las bases de su convocatoria de ayudas para incentivar la adquisición de furgonetas (vehículos N1 con peso inferior a 3.500 kilógramos) con un valor de emisiones inferior o igual a 159 gramos C02/Km. "Se da respuesta así a las necesidades de los beneficiarios ya que se había detectado una mayor demanda de este tipo de furgonetas", explican desde la Junta de Andalucía. Hasta ahora el límite estaba establecido en 120 gramos de CO2/Km, un equisito que se amplía para dar respuesta a la demanda existente.

Por último, el achatarramiento de un vehículo con ITV vigente y matriculado en España con una antigüedad de al menos 10 años se mantiene como una de las condiciones para acceder a las ayudas, pero este requisito se flexibiliza, ya que dicho vehículo no tiene que ser propiedad del beneficiario, ampliando de este modo el número de personas que pueden solicitar.

Condiciones con carácter retroactivo

Este cambio de los requisitos de la convocatoria del Plan Renove de la Junta de Andalucía se aplicará con carácter retroactivo a todas las solicitudes que ya se hubieran presentadas. Así, por ejemplo, las 210 que ya habían sido concedidas por la Junta de Andalucía verán como el importe se eleva y recibirán 1.000 euros adicionales.

La convocatoria, en cualquier caso, mantiene como plazo final para la remisión de las solicitudes el próximo 30 de septiembre. Se mantienen entre las condiciones que la compra no puede superar los 35.000 euros (IVA no incluido). Los vehículos se han debido adquirir desde el 1 de enero de este año y no podrán tener valores de emisiones superiores a 120 gramos CO2/Km en el caso de los coches y 159 en el caso de las furgonetas.