La playa más desconocida de Cádiz: el paraíso virgen de 800 metros al que solo se llega andando

Escondida entre pinares, junto al Faro de Camarinal y lejos de chiringuitos y grandes aparcamientos, la playa de El Cañuelo conserva uno de los paisajes más salvajes de la costa gaditana. Llegar exige caminar, pero precisamente ahí está buena parte de su encanto.

Cádiz tiene playas que no necesitan presentación. La Barrosa, Bolonia, El Palmar o Zahara de los Atunes aparecen cada verano en las listas de destinos más deseados. Pero todavía queda algún rincón capaz de escapar, al menos en parte, de las multitudes. Y si hubiera que buscar una candidata a la playa más desconocida de Cádiz, El Cañuelo tendría muchos argumentos para ocupar ese puesto.

Este pequeño paraíso de la costa gaditana permanece oculto entre los cabos de Gracia y Camarinal, en un entorno dominado por pinares y vegetación. No hay un paseo marítimo que conduzca hasta la arena, ni una hilera de restaurantes frente al mar. Para llegar hay que dejar el coche atrás y continuar andando. Ese aislamiento ha contribuido a que conserve su aspecto prácticamente virgen.

El Cañuelo, 800 metros de playa virgen en Cádiz

El Cañuelo cuenta con aproximadamente 800 metros de costa, arena fina y dorada y aguas cristalinas. Guía de Cádiz la considera una de las playas vírgenes más recónditas de la provincia y destaca precisamente una característica cada vez menos habitual: es necesario llegar andando.

El paisaje explica por qué el esfuerzo merece la pena. El Atlántico se encuentra aquí prácticamente con la vegetación, en un escenario que Guía Repsol describe como natural y todavía virgen, marcado por la arena fina y las aguas transparentes.

El resultado es bastante diferente al de las grandes playas turísticas de la Costa de la Luz. En El Cañuelo no se viene buscando tumbonas en primera línea ni música de chiringuito. Se viene, sobre todo, buscando naturaleza, tranquilidad y mar.

Cómo llegar a la playa de El Cañuelo

La dificultad para acceder es parte del secreto. Una de las opciones más sencillas consiste en dirigirse hacia Zahara de los Atunes y tomar la carretera que conduce por Atlanterra hacia el Faro de Camarinal, siguiendo la CA-2216. Antes de alcanzar el faro, el tráfico queda limitado y es necesario continuar a pie. Desde esa zona comienza el recorrido entre la vegetación que termina descendiendo hasta la playa.

El paseo puede rondar la media hora, dependiendo del sendero elegido y del ritmo. No se trata de una ruta especialmente técnica, pero sí conviene olvidarse de las chanclas para el camino y utilizar zapatillas o un calzado que permita caminar con comodidad.

Existe además una segunda alternativa desde el entorno de Bolonia. Desde una pequeña zona de aparcamiento comienza un sendero que atraviesa el pinar durante unos dos kilómetros y permite alcanzar El Cañuelo tras cerca de una hora caminando.

Ese pequeño obstáculo funciona, a su manera, como filtro natural: quien quiere conocer El Cañuelo tiene que estar dispuesto a ganarse el baño.

Ni chiringuitos ni duchas: aquí hay que llevarlo todo

Hay un detalle importante antes de organizar la excursión: El Cañuelo carece de servicios.

No hay chiringuitos, bares ni puestos en los que comprar una botella de agua. Tampoco dispone de los servicios habituales de una playa urbana, por lo que es fundamental llegar preparado con agua, comida, protección solar y todo lo necesario para pasar unas horas junto al mar.

A cambio, ofrece algo cada vez más difícil de encontrar en determinados puntos del litoral durante el verano: la sensación de estar en una playa en la que el paisaje sigue mandando.

Precisamente por su aislamiento también es un lugar frecuentado por quienes practican nudismo, algo que distintas guías de la zona señalan como habitual en este arenal.

Cuándo visitar una de las playas más escondidas de Cádiz

El aislamiento hace que El Cañuelo pueda resultar atractivo incluso durante los meses fuertes del verano. Aunque julio y agosto registran más visitantes, la playa suele escapar de los niveles de saturación de otros arenales mucho más accesibles.

Para quienes puedan elegir fechas, mayo, junio y septiembre son meses especialmente interesantes. Fuera del verano, el entorno también se presta al senderismo y a descubrir esta parte del litoral gaditano desde una perspectiva completamente diferente.

El Cañuelo demuestra así que todavía quedan rincones de Cádiz donde llegar a la playa forma parte de la experiencia. Hay que caminar, cargar con el agua y renunciar a ciertas comodidades. Pero al final del sendero espera un arenal virgen protegido por vegetación y abierto al Atlántico.

Quizá el verdadero lujo de una de las playas más desconocidas de Cádiz sea precisamente ese: que para descubrirla todavía haya que hacer un pequeño esfuerzo.