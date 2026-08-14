Una playa de Huelva monta cuatro días de cerveza, conciertos gratis, comida internacional y hasta un ‘tattoo truck’

Cualquier momento es bueno para adentrarse en las playas de Huelva y disfrutar de su fina arena, su buena gastronomía y tranquilidad. Pero uno de sus enclaves costeros va a sumar durante cuatro días cerveza, música en directo, comida de distintos rincones del mundo y hasta la posibilidad de tatuarse.

Cuatro días de fiesta junto a la playa

El lugar es Mazagón (Huelva), donde el SunBeer Fest 2026, I Feria de la Cerveza Mazagón, se celebrará del 20 al 23 de agosto en el Parque Público de este enclave turístico onubense. El acceso será gratuito y habrá conciertos y sesiones de DJ durante las cuatro jornadas. Jueves y viernes arrancará a las 20.00 horas, mientras que sábado y domingo comenzará desde las 13.00, convirtiéndose también en un plan para echar prácticamente el día entero.

Una edición anterior de SunBeer. / El Correo

Del reggaetón viejito al pop español

La música irá cambiando de piel cada día, con propuestas pensadas para públicos distintos y actuaciones completamente gratuitas:

Jueves de Reggaetón: Jorge Mora, DJ Xuxo y BAU pondrán banda sonora a una noche dedicada al reggaetón viejito .

Jorge Mora, DJ Xuxo y BAU pondrán banda sonora a una noche dedicada al . Viernes de Remember: Punto y Seguido y Julio Platero recuperarán sonidos del pasado antes del cierre de Rubén Madueño.

Punto y Seguido y Julio Platero recuperarán sonidos del pasado antes del cierre de Rubén Madueño. Sábado Sabrosón: La Fiebre Pop llevará al escenario grandes temas del pop español , seguida de Micky Rodríguez y Abel Millán.

La Fiebre Pop llevará al escenario grandes temas del , seguida de Micky Rodríguez y Abel Millán. Domingo Dominguero: Myriam Hernández, Scalantez y Mia Necra despedirán el festival entre música, comida y ambiente de verano.

Cerveza para todos los gustos

Como manda el nombre del festival, la cerveza será una de las grandes protagonistas. Habrá artesanales como Bacterio, Badawi, Castiza de Madrid, Folks Bier, El Jardín de la Cerveza, Amor a Primera Birra, Segral Brewing, Tenta Brewing Co. y Vandalia, además de variedades de Heineken-Cruzcampo y Mahou-San Miguel. La oferta incluirá también cervezas sin alcohol y sin gluten, y quienes prefieran cambiar de tercio tendrán vinos de Bodegas Nuestra Señora del Socorro, de Rociana del Condado.

La comida tendrá también bastante peso y permitirá viajar sin moverse de la costa onubense. Habrá cocina italiana con Pierotti; española con Raíz Común; argentina con Fogón Argentino; chilena con Rey Merkén; y mexicana con Rosalía La Ratona. Una mezcla pensada para acompañar las cervezas y alargar la jornada entre concierto y concierto.

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Ubicación del Sun Beer 2026.

Y también podrás tatuarte

Entre cerveza, música y comida habrá sitio incluso para algo bastante menos habitual en un festival de verano: un ‘tattoo truck’ de Neuftattoo, donde los asistentes podrán tatuarse durante el evento. Cuatro días, en definitiva, para cambiar por unas horas la toalla y la sombrilla por conciertos gratis, gastronomía internacional y ambiente festivalero a pocos pasos del mar.