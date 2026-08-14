Roba a dos personas en 30 minutos: primero a un hombre con el ‘mataleón’ y después a una mujer en la playa mientras se bañaba

La Policía Nacional de Algeciras (Cádiz) ha detenido a un varón acusado de cometer dos robos en apenas 30 minutos: primero habría asaltado a un hombre en plena calle para hacerse con sus pertenencias y, poco después, habría sustraído los efectos personales de una mujer mientras se bañaba en la playa.

En una nota, la Policía ha detallado que sobre el presunto autor recae un delito de robo con violencia cometido contra el hombre y un delito de hurto al descuido perpetrado contra la mujer.

Robo con violencia en Algeciras

La actuación policial se inició tras recibirse en la Sala 091 de Algeciras una llamada en la que un hombre alertaba de que acababa de ser víctima de un robo con violencia en las inmediaciones de la carretera del Rinconcillo.

Según manifestó, el presunto autor había utilizado el procedimiento conocido como "mataleón", consistente en sujetar a la víctima por el cuello hasta provocar su pérdida de estabilidad o conocimiento, para posteriormente hacerlo caer al suelo y apoderarse de la bandolera que portaba. Escasos minutos después, se recibió una segunda llamada, en esta ocasión de una mujer que comunicaba que le habían sustraído sus pertenencias mientras se encontraba bañándose en la playa del Rinconcillo.

Dispositivo policial en la playa del Rinconcillo

Ante la proximidad temporal y geográfica de ambos hechos, los agentes establecieron de inmediato un dispositivo policial para localizar al presunto autor. Tras entrevistarse con las dos víctimas y recabar información sobre lo sucedido, así como sobre las características físicas y vestimenta del sospechoso, los policías iniciaron su búsqueda, logrando localizarlo y detenerlo pocos minutos después.

En el momento de la detención, los agentes encontraron entre sus pertenencias varios efectos que habían sido sustraídos a las dos víctimas. Posteriormente, durante una inspección de los alrededores, localizaron y recuperaron el resto de los objetos robados.

Noticias relacionadas

La rápida actuación policial permitió identificar y detener al presunto autor en un breve espacio de tiempo, evitando así la posible comisión de nuevos hechos delictivos y posibilitando la recuperación de las pertenencias sustraídas. El detenido fue trasladado a dependencias policiales para la instrucción de las correspondientes diligencias y, posteriormente, puesto a disposición de la autoridad judicial.