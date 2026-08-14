El viento amenaza con reanimar el fuego de Niebla que se extiende por Aznalcóllar hacia el Castillo de las Guardas: "Es un monstruo de incendio"

La previsión para el incendio que se originó en Niebla (Huelva) y que sigue quemando hectáreas sin control y avanzando por la provincia de Sevilla, con un solo frente activo, no es fácil para las próximas horas. Se prevén fuertes racha de viento, de hasta 50 kilómetros por hora hasta las once de la noche de este viernes, que amenazan con volver a reanimar el fuego en zonas donde ya estaba controlado. "Después de esta semana larga, complicada, difícil y peligrosa, probablemente, estamos en el principio del fin de este monstruo de incendio", señaló el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

"A pesar de que ya solo nos queda solamente un frente, ese viento, esas rachas de viento por encima de 50 kilómetros por hora, de aquí hasta las 11, podría reanimar fuegos que ya están controlados", advirtió Moreno, que se ha desplazado este viernes noche a la zona de este grave incendio que se declaró el pasado 6 de agosto, hace ocho días. El sector este es "la zona más activa" y donde se concentran "los mayores esfuerzos", especialmente en los frentes de la carretera de Aznalcóllar a El Álamo y hacia El Castillo de las Guardas.

"Todavía hay zonas muy calientes que pueden volver a arder", advirtió el presidente andaluz para pedir "máxima prudencia" ante un incendio que el equipo técnico que trabaja para extinguirlo ha declarado como “terriblemente complejo” y “terriblemente peligroso”. El incendio de Niebla no tiene en Andalucía un precedente claro de su comportamiento, explicó Moreno, porque "nunca un fuego fue tan agresivo y durante tantos días". "No es normal, no es habitual, que un incendio sea durante siete días agresivo”, lamentó.

El más grave de la historia en hectáreas calcinadas

El incendio forestal de Niebla (Huelva) declarado este pasado 6 de agosto se ha confirmado ya como el más grave de la historia de Andalucía en número de hectáreas afectadas junto al que tuvo lugar en Riotinto en 2004. En aquella ocasión, la superficie alcanzó las 34.000 hectáreas y en el caso de este año ya se habla de más de 38.000 recorridas, aunque el vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha insistido en que finalmente la zona calcinada será "bastante menor".

En medio de la preocupación y en un momento crítico para la provincia de Sevilla, la buena noticia es que el control del fuego en sus otros flancos va a permitir el regreso a casa de 114 personas, que se sumaría a las 60 que en el día de ayer ya pudieron regresar a sus hogares. Volverán a sus casas todos los desalojados de las del municipio de Zalamea la Real, en Huelva.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en el incendio de Niebla. / Francisco J. Olmo - Europa Press

Un dispositivo "imponente" para una "tormenta perfecta"

Una veintena de medios aéreos y 450 efectivos terrestres trabajan en el entorno de Aznalcóllar (Sevilla), afectado por el incendio forestal declarado el pasado jueves, 6 de agosto, en Niebla (Huelva). Durante las próximas horas, el Puesto de Mando Avanzado trasladará información y pautas de actuación a los ayuntamientos de Aznalcóllar, el municipio más grande de los afectados, El Madroño y El Castillo de las Guardas. En este último caso, durante este jueves se prealertaron algunas zonas de fincas diseminadas.

Tal y como han advertido los expertos hay varios factores que han elevado la peligrosidad del fuego. Las altas temperaturas, un viento fuerte y con muchos cambios y una masa abundante de eucalipto, que arde con facilidad y propaga las llamas, lo han convertido en el que más hectáreas ha arrasado en la historia de Andalucía.

El fuego sigue teniendo un solo frente activo y eso permite que todos los recursos estén concentrados en atacarlo y tratar de acorralarlo por su foco norte, que extiende las llamas hacia la provincia de Sevilla, donde hay desalojos y en varias localidades han pedido extremar la precaución, cerrar puertas y ventanas y usar mascarillas.

El viento "ha jugado a la ruleta"

Moreno expresó su deseo de que “de una vez por todas” se logre “limitar y controlar esta terrible bestia que es este incendio, como digo, desconocido para nosotros y nunca antes visto”. “Hay que decir, por dar algún dato, que el viento ha girado en todas las direcciones que había amplificando el daño. Algo que no es habitual”, explicó. El viento "ha jugado como una ruleta amplificando de manera notable el incendio en estos siete días”, explicaron los expertos.

Es un incendio muy extenso y en términos medioambientales "una catástrofe". Un porcentaje muy alto, el 40% de la masa forestal que ha ardido, es eucalipto. “Su tronco, que es débil, ligero, se rompe en pedazos, y provoca también nuevos focos”, lo que ha agravado la extensión de las llamas, porque sus hojas aactúan como pavesas: “El viento las lleva y que han ido provocando focos aislados, incluso a centenares de metros, sus hojas contienen aceite, contienen también resina, que son altamente inflamables”. En Australia se le conoce como el árbol gasolina.

Moreno, que agradeció extensamente a todas las administraciones implicadas, desde el Estado, a la UME o los alcaldes de la zona y los consorcios provinciales de bomberos su colaboración estrecha y coordinada, pidió una reflexión porque el fuego ya arrasó la misma zona en 2004 en otro incendio que hizo desgraciadamente historia y también entonces, el eucalipto, que no es una especie autóctona, jugó un papel clave en la propagación de las llamas. “Vamos a trabajar conjuntamente con el resto de instituciones y administraciones para hacer un plan de ir reduciendo la masa forestal de eucalipto y ir sustituyéndola por plantas autóctonas más propias de la zona.