La Junta activa el plan de emergencia por el terremoto de grado 5 que sacudió Granada y varias provincias

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha activado este sábado 15 de agosto el Plan de emergencia ante el Riesgo Sísmico en Andalucía, en fase de emergencia, situación operativa 1, después de que un terremoto de magnitud 5 se registrara a las 1:04 horas de esta madrugada con epicentro en Alhendín (Granada). Por el momento, no hay constancia de daños personales. “Esta activación nos permite reforzar el seguimiento de la situación y coordinar los recursos necesarios”, ha explicado el vicepresidente primero.

El teléfono 1-1-2 ha gestionado más de 200 llamadas, la mayoría de ellas procedentes de la provincia de Granada, pero también desde todas las demás, salvo Huelva y Cádiz.

Se han recibido avisos desde localidades como Alhendín, Churriana de la Vega, Ogíjares, Padul, Almuñécar, Gójar, Dílar, Guadix, La Zubia, Pinos Puente, Granada, Armilla, Motril o Cenes, entre muchas otras.

Además, el 1-1-2 ha recibido llamadas desde otras localidades como Almería, Sevilla, Málaga capital y municipios de su provincia como Torrox, Vé - lez-Málaga, Fuengirola, Algarrobo o Rincón de la Victoria; desde Córdoba capital y localidades como Almodóvar del Río o Bujalance y también desde los municipios jienenses de Linares, Andújar o La Carolina, entre otros.

Algunos de los ciudadanos que han llamado al teléfono 1-1-2 han indicado que se han producido grietas, se han caído elementos como cornisas, cascotes, muros y se han registrado desperfectos en algunos edificios.

“Los bomberos y la Policía están inspeccionando y balizando los puntos en los que se han registrado daños para impedir el tránsito por sus inmediaciones y evitar nuevos riesgos. Pedimos a la ciudadanía que respete estas señalizaciones y no se acerque a las zonas afectadas” ha detallado Antonio Sanz.

Consejos a la población en caso de terremoto Mantener la calma y evitar situaciones de pánico, así como la difusión de bulos, rumores o informaciones exageradas.

y evitar situaciones de pánico, así como la difusión de bulos, rumores o informaciones exageradas. Permanecer en el lugar en el que se encuentre durante el seísmo , siempre que sea seguro. Muchos accidentes se producen al entrar o salir de los edificios.

, siempre que sea seguro. Muchos accidentes se producen al entrar o salir de los edificios. Alejarse de fachadas, cornisas, balcones, muros, postes, cables eléctricos, cristales y otros elementos que puedan desprenderse o romperse.

que puedan desprenderse o romperse. Si se encuentra bien y la vivienda no presenta daños , evitar entrar y salir del edificio de forma innecesaria y no utilizar el ascensor .

, evitar entrar y salir del edificio de forma innecesaria y . Si se observan grietas, desperfectos o daños en un edificio , alejarse de la zona y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia.

, alejarse de la zona y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia. No detenerse a observar ni a hacer fotografías en zonas dañadas , ya que pueden producirse nuevos desprendimientos.

, ya que pueden producirse nuevos desprendimientos. Mantener libres los accesos para facilitar el trabajo de los servicios de emergencia y de los equipos de intervención.

para facilitar el trabajo de los servicios de emergencia y de los equipos de intervención. Dentro de un edificio, buscar estructuras resistentes donde protegerse , como debajo de una mesa o una cama, bajo el dintel de una puerta, junto a un pilar, una pared maestra o en un rincón.

, como debajo de una mesa o una cama, bajo el dintel de una puerta, junto a un pilar, una pared maestra o en un rincón. Tener un silbato a mano en casa puede ser útil para pedir ayuda en caso de quedar atrapado tras un desplome.

puede ser útil para pedir ayuda en caso de quedar atrapado tras un desplome. Una vez finalizada la sacudida, salir de los edificios de forma ordenada y paulatina utilizando las escaleras . No usar nunca el ascensor durante la evacuación.

. No usar nunca el ascensor durante la evacuación. Si el terremoto sorprende durante un viaje en vehículo, detenerlo en un lugar donde no interfiera con el tráfico y permanecer en su interior hasta que termine el temblor.

hasta que termine el temblor. Tras el terremoto, comprobar si hay personas heridas y prestar atención a quienes se encuentren alrededor.

y prestar atención a quienes se encuentren alrededor. No mover a los heridos graves , salvo que se sepa cómo hacerlo o exista un peligro inminente, como un incendio, un derrumbamiento u otra situación que pueda empeorar su estado.

, salvo que se sepa cómo hacerlo o exista un peligro inminente, como un incendio, un derrumbamiento u otra situación que pueda empeorar su estado. Comprobar visualmente y mediante el olor el estado de las conducciones de gas, agua y electricidad , sin poner en funcionamiento ningún aparato.

, sin poner en funcionamiento ningún aparato. En caso de un terremoto de impacto, evitar utilizar el teléfono salvo para situaciones de urgencia , con el objetivo de no saturar las comunicaciones.

, con el objetivo de no saturar las comunicaciones. Seguir las indicaciones de las autoridades y los servicios de emergencia a través de los medios de comunicación y de las cuentas oficiales en redes sociales, como @E112Andalucia, Facebook 112 Andalucía o @IGNSpain .

a través de los medios de comunicación y de las cuentas oficiales en redes sociales, como . Recordar que los terremotos no se pueden predecir, pero conocer y aplicar estas medidas de autoprotección puede reducir los riesgos.

El consejero también ha apuntado: “hemos activado al GAVE, el Grupo de Arquitectos Voluntarios de Andalucía, para evaluar y cuantificar los posibles daños en los edificios. Mantenemos, además, contacto permanente con el Instituto Andaluz de Geofísica para seguir la evolución de la actividad sísmica y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas”.