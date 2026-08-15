Alcaldes socialistas denuncian la "deficiente e irresponsable" gestión del fuego de Niebla

Alcaldes socialistas de la provincia de Huelva y municipios limítrofes de Sevilla afectados por el incendio de Niebla (Huelva), activo desde el 6 de agosto, han denunciado la "deficiente e irresponsable" gestión por parte de la Junta de Andalucía de la extinción de un fuego que ha recorrido más de 38.000 hectáreas y ha afectado a once términos municipales.

En declaraciones a EFE, el alcalde de Paterna del Campo (Huelva), Juan Salvador Domínguez, en representación de diversos ediles socialistas de localidades afectadas como Riotinto, Zalamea, Valverde del Camino, Escacena del Campo, Aznalcóllar o Sanlúcar la Mayor, ha expresado la indignación de estos municipios ante lo que considera "una serie de fallos estratégicos y una tardanza injustificable" en la toma de decisiones por parte de los mandos de la Junta de Andalucía que están al frente de la extinción.

Según este alcalde, la evolución del fuego se divide en dos etapas: un primer conato en una cuneta que, a su juicio, era un fuego menor atajable con "cualquier medio o retén" antes de alcanzar las 1.000 hectáreas, y una segunda fase de "desarrollo descontrolado" al sobrepasar Niebla y adentrarse hacia Valverde, Berrocal, Paterna y Escacena, en la que el incendio adquirió "una dimensión catastrófica e inasumible" sobre una masa forestal continua.

Domínguez ha criticado que la administración autonómica intente justificar la magnitud del desastre con la vegetación o la presencia de eucaliptos.

Tres días para incorporar a la UME

Entre los principales motivos de discrepancia con la gestión del incendio, los ediles socialistas apuntan la demora de tres días en la incorporación de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y la adopción de medidas de máxima urgencia; o la decisión técnica de dirigir el fuego hacia el flanco este para proteger otros núcleos urbanos, "lo que terminó arrasando Berrocal e incrementando la fuerza del incendio" al adentrarlo en zonas de alta carga de combustible por "desconocimiento del terreno".

Asimismo, Domínguez se ha referido a la situación de las brigadas terrestres del Infoca que "se encuentran reducidas numérica y logísticamente", lo que, a su juicio, ha impedido a atajar algunos de los rebrotes que se producían por la noche, momento en el que ya no se contaba con medios aéreos.

"Se han dejado el pellejo"

Asimismo, el regidor ha tildado de "abandono político" la actuación del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, recriminándole que no se desplazara a la zona hasta el octavo día de incendio.

Domínguez ha dejado claro que los regidores no ponen "ni una sola pega" a la labor realizada por los efectivos a pie de campo y ha reconocido el esfuerzo de bomberos del Infoca, agentes forestales, integrantes de la UME, Protección Civil, guardas rurales y voluntarios.

"Todos ellos se han dejado el pellejo; desgraciadamente, la vegetación ha sido condenada por decisiones tomadas desde un despacho, mirando un monitor y sin saber qué tipo de terreno se iban a encontrar", ha lamentado.