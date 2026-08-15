La Alhambra de Granada se libra del terremoto y reabre al público pero cinco templos sufren daños en su interior

El fuerte terremoto que ha hecho temblar Granada y su área metropolitana esta madrugada, con una magnitud 5, ha provocado daños en el interior de un total de cinco templos religiosos católicos de la ciudad. Según ha dado a conocer la Real Federación de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de la capital granadina en un comunicado actualizado en torno al mediodía de este sábado, se han constatado desprendimientos de cornisas y elementos no estructurales, especialmente en el exterior de inmuebles, pero también, como es el caso, en su interior.

Sí ha salido indemne la Alhambra. El Patronato de la Alhambra y Generalife de Granada tomaba la decisión de reabrir las puertas del conjunto monumental en torno a las 11.00 horas al comprobar que sus estructuras históricas no habían sufrido consecuencias de importancia.

Los cinco templos de Granada dañados por el terremoto

La Real Federación de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de Granada ha explicado que los templos afectados son la Basílica de Nuestra Señora de las Angustias (patrona de Granada); la Parroquia de Santa María Magdalena; la Iglesia de San Miguel Bajo; la Parroquia de Nuestra Señora de Gracia; y la Parroquia Santos Justo y Pastor. Aunque se está pendiente de que otros párrocos puedan informar sobre otras posibles afectaciones en más templos.

El Arzobispado de Granada también ha señalado que, al no saber la envergadura de los daños, se ha solicitado que los templos no abran al culto hasta que estos puedan ser revisados adecuadamente. "En este día de la Asunción de la Virgen María, nos encomendamos a Ella, elevando una súplica y pidiendo su protección para todos", señalaba el comunicado emitido por el Arzobispado de Granada.

La Alhambra de Granada reabre sus puertas tras no sufrir incidencias relevantes por el terremoto

Desde la Alhambra se ha informado que se ha realizado una primera revisión de sus espacios patrimoniales por parte de los equipos especializados del monumento, quienes junto con el equipo de bomberos, han confirmado que tanto los palacios, murallas y demás estructuras históricas como las zonas ajardinadas no han detectado incidencias relevantes.

El Patronato de la Alhambra y Generalife ha abierto a las once de la mañana sus instalaciones, unas tres horas después de su horario habitual. / PEPE TORRES / EFE

El Patronato de la Alhambra y Generalife asegura que su equipo técnico permanece "en constante labor de inspección, supervisión y seguimiento preventivo de todo el conjunto monumental, con el fin de garantizar la protección de este enclave único". Como parte de este protocolo permanente de vigilancia, se continúa evaluando de manera periódica el comportamiento de las estructuras y de los espacios verdes, sin que hasta el momento se hayan identificado incidencias relevantes relacionadas con los recientes terremotos.

A las 11.00 horas ha sido cuando se ha procedido a la reapertura al público una vez que se ha establecido la total seguridad tanto los trabajadores como para los visitantes. Respecto a las personas que disponían de entrada para visitar este sábado la Alhambra, se les ofrecerá la devolución del importe o una reasignación de horario en esta misma jornada.

La exposición Kerygma de la Catedral de Granada se encuentra en perfecto estado

En la Catedral de Granada, la exposición Kerygma no se ha visto afectada y se encuentra en perfecto estado, ha informado también la Federación de Semana Santa. Tras contactar con el comisario de la exposición y con varios de los equipos participantes, se ha confirmado que esta muestra que se exhibe en la Catedral de Granada, "tanto las sagradas imágenes como el resto de las piezas que forman parte de la muestra no han sufrido daño alguno".

No obstante, la exposición permanecerá cerrada durante la jornada de este sábado medida preventiva y por razones de seguridad, y además se llevará a cabo una revisión exhaustiva de las dependencias de la Catedral de Granada, incluidas aquellas que albergan 'Kerygma', con el fin de garantizar plenamente la seguridad de las imágenes y piezas expuestas, así como la de trabajadores y visitantes.

"La decisión se adopta por prudencia y con carácter exclusivamente preventivo, sin que hasta el momento se haya apreciado ningún riesgo ni daño que afecte a la exposición", añaden, a la vez que apuntan que la Catedral ha acogido este sábado por la mañana con normalidad la celebración de la solemnidad de la Asunción de la Virgen.