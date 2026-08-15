El Extra de Verano de la ONCE deja 18,3 millones de euros en Granada

El sorteo Extra de Verano de la ONCE, celebrado hoy, ha dejado su mayor golpe de fortuna en Granada, donde Gabriel Fernández ha vendido el premio mayor, dotado con 15 millones de euros, además de otros 82 cupones premiados con 40.000 euros cada uno, hasta repartir cerca de 18,3 millones de euros.

“Después del susto del terremoto, una alegría para Granada”, dice nervioso y a punto de romper a llorar el vendedor que ha dado la mayor de las alegrías de este Extra de Verano a uno de los barrios más humiles de la capital granadina.

Anoche sintió el terremoto en su vivienda, Vegas del Genil, a 5 kilómetros de epicentro, y no pudo dormir en toda la noche. Hoy tampoco prevé conciliar mucho el sueño por una razón bien distinta. Fernández, vendedor de la ONCE desde hace tres años ha llevado la suerte a la calle Julio Moreno Dávila, a las puertas del supermercado Alí, en el polígono de Cartuja. “Se lo he dado a mucha gente que le hacía mucha falta, mucha falta -repite- aquí todo el mundo es gente muy trabajadora, parece que estoy soñando -se interrumpe para coger un respiro- Parece que estoy soñando”, se repite. La noticia le ha pillado cenando con la familia en Motril en su fin de semana de descanso, pero sin apenas terminar la comida ha salido rumbo hacia Granada para celebrar mañana con sus clientes la fortuna de esta Extra.

Granada repite así suerte con el Extra de Verano de la ONCE ya que el año pasado dejó su principal fortuna, los 15 millones de euros, en el Centro Comercial Nevada también de la capital granadina.

En Sevilla y Los Barrios (Cádiz) se han dado además dos premios de un millón de euros. Este Extra de Verano de la ONCE ofrecía un primer premio dotado con 15 millones de euros, diez premios adicionales de un millón de euros y otros 119 premios agraciados con 40.000 euros cada uno.

El viernes, la ONCE repartió más de dos millones de euros en cinco provincias andaluzas (Almería, Cádiz, Córdoba, Jaén y Sevilla) entre los sorteos del Cuponazo y el Eurojackpot.