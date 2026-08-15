Granada tiembla con diez segundos "eternos" de terremoto

El terremoto de magnitud 5 registrado esta madrugada con epicentro en Alhendín (Granada) duró alrededor de diez segundos que fueron eternos para las miles de personas que notaron cómo temblaba la provincia, vecinos que activaron además las llamadas y mensajes para comprobar que no había daños personales.

Cámaras de seguridad repartidas por diferentes puntos de Granada han inmortalizado el temblor que esta madrugada despertó a miles de personas, un terremoto de 5 grados registrado a poca profundidad que durante unos diez segundos paralizó una provincia que temblaba.

Las imágenes de creadores de contenido que hacían directos a la 1:04 de la madrugada han servido para medir la duración y la magnitud de un seísmo al que han seguido medio centenar de réplicas que han durado unos diez segundos, una eternidad para los que lo han sentido.

"Ha sido como si el tiempo pasase muy lento y el suelo y el techo de la casa fueran de papel. No ha sonado tanto como otros terremotos pero sí temblaba todo, como si empujaran desde el suelo", ha explicado a EFE Carmen Ferreira, una granadina que sintió el temblor desde casa, en una sexta planta de Granada capital.

Como la suya, la primera reacción de esta madrugada de sobresaltos para muchos vecinos ha sido llamar a familiares y consultar por mensajes en grupos de amigos o compañeros el estado de los seres queridos.

Las imágenes más impactantes del terremoto de Granada / Pepe Torres

"¿Estáis todos bien?", Alodía Ruiz preguntaba así a la familia por el impacto de un terremoto que le ha pillado a más de 15.400 kilómetros de distancia, en Japón. Como ella, decenas de personas han encontrado en el teléfono móvil la tranquilidad que temporalmente ha robado el seísmo.

Las redes sociales y los grupos de WhatsApp han eliminado las distancias y han servido de cobijo, como las plazas de Granada capital y casi cualquier municipio del área metropolitana, que durante la madrugada han sido punto de encuentro y tranquilidad.

"Mi madre estaba sola pero los vecinos fueron a por ella, la tranquilizaron y la bajaron a la plaza hasta que se pasó el susto", ha contado a EFE Sandra Díaz, también fuera de la provincia durante el temblor, pero conectada con Granada.

"Ha sido una eternidad. Y se ha repetido. Nos sabemos muy bien qué hay que hacer en estos casos pero la angustia si no te pilla uno de estos en un séptimo es difícil de contar", ha descrito Carmen Giménez.

Con la claridad de la luz y el temblor de medio centenar de réplicas, Granada analiza daños para reconquistar la normalidad pendiente de nuevos temblores: "Yo de momento no vuelvo a colgar los cuadros que se cayeron", asegura.