El incendio de Niebla mantiene diez carreteras cortadas por la DGT este sábado en las provincias de Huelva y Sevilla

Ya han pasado nueve días desde que se desatara en Niebla (Huelva) el incendio más grave de la historia de Andalucía en número de hectáreas afectadas junto al que tuvo lugar en Riotinto en 2004. Hasta el punto que sigue avanzando también por la provincia de Sevilla, cruzando Aznalcóllar hacia el Castillo de las Guardas. Este sábado se han recibido las primeras noticias favorables, dentro de la "máxima prudencia", por parte del consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de Andalucía, Antonio Sanz. Este ha asegurado que podríamos estar ante "el principio del fin" porque se están produciendo avances "mejorando y reduciendo riesgos".

"La mejor noticia es que el fuego no ha avanzado durante toda la noche por primera vez" en estos nuevos días, ha expresado Sanz en su comparecencia en el Puesto de Mando Avanzado, coordinado por el Infoca. No obstante, pese a la ligera mejoría dentro de la lucha contra el fuego, la Dirección General de Tráfico (DGT) sigue manteniendo diez carreteras cortadas en las provincias de Huelva y Sevilla.

Seis carreteras cortadas en Huelva y cuatro en Sevilla por el incendio de Niebla

Según ha informado la DGT, y así lo mantiene en su página web, actualmente son diez las carretas cortadas en total en las provincias de Huelva y Sevilla por el incendio de Niebla.

En la provincia de Huelva son seis las carretas afectadas:

A-493

HU-4103 La Palma del Condado

HU-5104 Zalamea la Real

HU-6106 Nerva

HU-6107 Berrocal

HU-6108 Paterna del Campo

En el caso de la provincia de Sevilla, donde el fuego está afectando a Aznalcóllar, los cortes están en cuatro:

SE-4401 Aznalcóllar

SE-538

SE-6400 El Álamo

SE-6402 El Madroño

El incendio de Niebla presenta una "evolución favorable"

De momento, los técnicos hablan de "evolución favorable". El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha subrayado que el incendio ha sido "una bestia". El presidente de la Junta, Juanma Moreno, visitó la zona la noche del viernes y habló de un incendio que había sido "un monstruo" por la enorme "agresividad" que había presentado en todos los días en los que ha estado activo.

No obstante, no hay que confiarse. "Esta tarde volvemos a tener meteorología complicada", avisó Sanz. Las temperaturas están de nuevo subiendo conforme avanza la jornada. En el frente de la localidad de Berrocal, en Huelva, más próximo al origen del fuego, ya no hay puntos calientes aunque se siguen enfriando el perímetro y repasando las líneas de defensa. En el sector este, que cruza la provincia de Sevilla desde Aznalcóllar hacia El Castillo de las Guardas, es donde hay más actividad y más puntos calientes. El flanco sur del fuego volvió a quedar controlado tras el repunte de última hora de la tarde del viernes.

Los dispositivos desplazados contra el incendio de niebla: hasta mil civiles y militares

El subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano, ha informado también este sábado que el Gobierno de España ha aportado más de 1.000 efectivos civiles y militares, y 320 equipos al operativo de lucha contra el incendio forestal que se inició en la localidad onubense de Niebla hace ahora una semana. El fuego ha afectado a 11 localidades en las provincias Huelva y Sevilla.

El balance oficial indica que, a fecha de este 15 de agosto, una semana después del inicio del fuego, la UME cuenta con cerca de 450 efectivos militares y más de 100 medios (equipos) entre buldóceres, camiones autobomba y vehículos ligeros; la Guardia Civil, a través de las comandancias de Huelva y Sevilla, han desplegado 515 agentes y 190 equipos; y el Ministerio de Transición Ecológica aporta 70 personas, más aviones y helicópteros. En total, son más de 1.000 efectivos civiles y militares; y alrededor de 315 entre medios terrestres y aéreos.