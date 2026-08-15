Todas las playas de Andalucía permiten el baño salvo una con prohibición

Todas las playas marítimas y continentales de Andalucía mantienen aguas aptas para el baño, con una única excepción: la presa cordobesa de La Colada, donde el baño está prohibido por la presencia de cianobacterias.

Estos datos se extraen del informe elaborado por la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta sobre el estado del litoral que se actualiza cada quince días desde el 1 de junio y hasta el 30 de septiembre.

La única zona en la que se ha prohibido el baño es en la presa de La Colada, en El Viso (Córdoba), por presencia de cianobacterias, de acuerdo con la información facilitada por la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

Incidencias en Cádiz y Almería

Durante la primera quincena de agosto se ha notificado a la autoridad local una incidencia detectada, por contaminación microbiológica, en un punto de muestreo de la playa Bajo de Guía-Bonanza, en Sanlúcar de Barrameda, en la provincia de Cádiz, donde se recomendó el no baño por parte de las autoridades, aunque ya se ha revertido la situación.

Esta semana se notificó también un vertido que afectó a la playa El Ancón, en Carboneras (Almería), un episodio asociado a la rotura de la red pública de saneamiento que se ha subsanado.

Vigilancia sanitaria de las aguas de baño

El Programa de Vigilancia Sanitaria de las Aguas de Baño de la Secretaría General de Salud Pública y Promoción de la Salud ha analizado en la primera quincena de agosto aguas tomadas en 389 puntos de muestreos, correspondientes a las 304 zonas de baño con temporada habitual.

Se ha revisado así la calidad del agua con 278 pruebas marítimas y 10 de zonas continentales, así como las otras 16 zonas de baño continentales de temporada corta (del 1 de julio al 31 de agosto).

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Las muestras de agua han sido analizadas para determinar los diferentes parámetros exigidos por la normativa vigente, tanto microbiológicos como los macroscópicos, transparencia, color, aceites minerales, presencia de espumas persistentes y sólidos flotantes, restos orgánicos y cualquier otro residuo -de cristal, plástico, caucho, madera-, que pueda afectar a la salubridad de las aguas y se considere de interés sanitario.