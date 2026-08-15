Terremoto en Granada: más de 100 llamadas para inspeccionar edificios tras el seísmo

El Ayuntamiento de Granada ha informado este sábado de que las solicitudes de inspección tras el terremoto registrado durante la madrugada se concentran especialmente en la zona sur de Granada y en los municipios de Ogíjares, La Zubia y Armilla.

Las incidencias comunicadas hasta el momento corresponden "principalmente" a daños "ligeros" en elementos no estructurales, que, "en principio, no suponen un riesgo para la integridad física de las personas", tal como se remarca en una nota de prensa.

Asimismo, se ha informado de "algún daño de mayor entidad" que está siendo evaluado especialmente en "edificaciones vulnerables o que presentaban patologías previas". "En estos momentos, no hay indicios que permitan hablar de daños estructurales generalizados". Los movimientos sísmicos registrados durante este sábado y en los días anteriores "parecen estar relacionados preliminarmente con la misma zona de falla".

Moreno pide "mucho cuidado" tras una noche "de sobresalto" por el terremoto: "Sigamos las recomendaciones" El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reclamado este sábado "calma" y "mucho cuidado" después de una noche marcada por el "sobresalto e inquietud" a causa del terremoto de Granada, de magnitud 5, cuyo epicentro se ha localizado en el municipio granadino de Alhendín. "Noche de sobresalto e inquietud en Granada con un terremoto de magnitud 5 que ha provocado algunos daños materiales y se ha llegado a sentir en varias provincias. Calma, mucho cuidado con cualquier cornisa o fachada dañada que todavía se pueda desprender y, por favor, sigamos todas las recomendaciones. Muy pendientes", ha señalado a través de su perfil en 'X'. El terremoto se ha producido exactamente a las 01,04 de horas de la madrugada, con una profundidad primero de dos y después de diez kilómetros y con una latitud de 37.1147 grados y -3.6618 grados de longitud. Este seísmo se ha producido siete horas después de un primer terremoto de magnitud 3,7 e intensidad IV con epicentro en la localidad de La Zubia.

Más de 100 llamadas a los bomberos

No obstante, el Consistorio aclara que "será necesario realizar un análisis posterior de los datos por parte de los organismos competentes para confirmar esta posible relación". En relación con las incidencias, se han recibido más de 100 llamadas,en el servicio de bomberos, solicitando la inspección de edificios.

En la mayoría de los casos, "los daños comunicados no son de carácter estructural". No obstante, el movimiento sísmico ha generado una "importante preocupación y temor entre la población". Las solicitudes de inspección se concentran principalmente en la zona sur de Granada y en los municipios de Ogíjares, La Zubia y Armilla.

Protección Civil recuerda que no se pueden predecir los terremotos

Ante la posibilidad de que se produzcan nuevos terremotos, Protección Civil ha recordado que "no es posible realizar una predicción determinista de estos fenómenos". Por tanto, no debe presuponerse que vaya a producirse otro terremoto, aunque tampoco puede descartarse la ocurrencia de réplicas u otros movimientos sísmicos.

Desde Protección Civil se recomienda a la ciudadanía mantener la calma y actuar con serenidad; seguir las recomendaciones oficiales de autoprotección; evitar difundir información no contrastada; y consultar exclusivamente fuentes oficiales y canales de información verificados, especialmente los del Ayuntamiento de Granada y del Servicio Local de Protección Civil.