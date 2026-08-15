Tormentas en Andalucía: la DANA deja 900 rayos, fuertes lluvias y aviso amarillo de la Aemet en siete provincias

Una tormenta con fuerte aparato eléctrico ha sorprendido durante la madrugada de este sábado a numerosos vecinos de Andalucía, especialmente en las provincias de Granada, Málaga y Córdoba, donde se han contabilizado unos 900 rayos, mientras las lluvias han dejado registros de hasta 25 litros por metro cuadrado.

Según los últimos datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en Benamejí (Córdoba) se han registrado 25,4 litros por metro cuadrado, en Rincón de la Victoria (Málaga), 20,2 litros; y en Vélez-Málaga, 19,4 litros, ambos en la costa oriental.

Málaga concentra importantes registros de lluvia

Las precipitaciones también se han registrado en la ciudad de Málaga, con 18,5 litros en el aeropuerto, o puntos de la zona occidental de esta provincia, como Marbella, con 17,8 litros.

Durante este fenómeno se han contabilizado en Granada, Málaga y Córdoba unos 900 rayos nube-tierra, ha dicho a EFE un portavoz del Centro Meteorológico de la Aemet en Málaga.

Según los datos de la red Hidrosur, dependiente de la Junta de Andalucía, en la sierra de Mijas (Málaga) se han recogido 15,7 litros; en el pueblo de Alcaucín, en la comarca malagueña de la Axarquía, 14,9 litros; y en Padul (Granada), 13 litros.

Tormentas, granizo y calor: así será el tiempo en Andalucía durante los próximos días Andalucía afronta un fin de semana marcado por la inestabilidad, las tormentas y un descenso de las temperaturas, aunque la situación irá cambiando a medida que avance la próxima semana. Sábado: tormentas fuertes, granizo y bajada de temperaturas Este sábado 15 de agosto estará marcado por los intervalos de cielos nubosos y por la posibilidad de brumas en el litoral mediterráneo y la zona del Estrecho. Incluso podrían aparecer algunos bancos de niebla durante las primeras horas del día. Sin embargo, la atención estará puesta sobre todo en las tormentas. Aemet espera chubascos y tormentas en el centro y este de Andalucía, que pueden ser localmente fuertes y llegar acompañados de granizo y rachas de viento muy fuertes. Domingo: continúan las tormentas y vuelve el calor al Guadalquivir La inestabilidad seguirá presente el domingo 16 de agosto. De nuevo habrá intervalos nubosos y brumas en el litoral, sin que se puedan descartar algunos bancos de niebla. En estas zonas, las tormentas podrían ser localmente fuertes, dejar granizo y provocar rachas de viento muy intensas. Una situación muy de verano: mañana relativamente tranquila y una tarde en la que el cielo puede cambiar en cuestión de poco tiempo. Lunes: más sol y subida generalizada de las temperaturas El tiempo comenzará a estabilizarse claramente el lunes 17 de agosto. Andalucía tendrá cielos en general poco nubosos, aunque durante las primeras horas todavía aparecerán intervalos de nubes bajas en el litoral atlántico y en el área del Estrecho. Además, las temperaturas volverán a subir de forma generalizada, aunque las mínimas podrían mantenerse prácticamente sin cambios en algunas zonas. El martes seguirá el ambiente más estable La tendencia continuará el martes. Por la mañana podrán aparecer nubes bajas en el litoral atlántico y el Estrecho, pero en buena parte de Andalucía los cielos estarán poco nubosos. Durante la tarde volverán a formarse nubes en zonas del interior y no se descarta algún chubasco aislado en las sierras, aunque las precipitaciones serán mucho menos importantes que las previstas durante el fin de semana.

Avisos al 112 por anegaciones en Málaga y Granada

El teléfono 112 ha registrado avisos puntuales por anegaciones en puntos de Málaga y Granada, como el de un patio de una vivienda en el municipio granadino de La Zubia, sin que consten daños personales, según fuentes del servicio de la Agencia de Emergencias de Andalucía.

En las redes sociales circulan vídeos que reflejan los numerosos rayos y relámpagos que iluminaron el cielo durante la madrugada, en la que vecinos de gran parte de Andalucía también sintieron el terremoto de 5 grados de magnitud con epicentro en Alhendín (Granada).

Aviso amarillo por tormentas y chubascos en Andalucía

La inestabilidad atmosférica se mantendrá durante la jornada de este sábado, en la que la Aemet ha activado el aviso amarillo en zonas de toda Andalucía, salvo Huelva, por tormentas y chubascos.