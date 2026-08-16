Más de 20 kilómetros de retenciones afectan este domingo a la AP-4, A-49 y A-4 por el cambio de quincena en Andalucía

El cambio de quincena está dejando este domingo una jornada de tráfico intenso en las carreteras de Sevilla y Cádiz, donde ya se acumulan más de 20 kilómetros de retenciones. Los principales problemas de circulación se concentran en la AP-4, la A-49 y la A-4.

La A-49 vuelve a concentrar este domingo buena parte de las complicaciones de tráfico en la provincia de Sevilla. La circulación es intensa esta tarde a la altura de Huévar del Aljarafe, en dirección a Huelva, coincidiendo con una de las jornadas de mayor movimiento por carretera de todo el verano.

Este domingo 16 de agosto pone el cierre al fin de semana en el que la Dirección General de Tráfico (DGT) esperaba el mayor número de desplazamientos del periodo estival, con alrededor de 5,6 millones de viajes en toda España. El cambio de quincena y el regreso después del festivo del 15 de agosto están detrás de este importante aumento de vehículos.

Tráfico intenso en la A-49 a la altura de Huévar

En el caso de Sevilla, las principales dificultades se están registrando en la A-49, uno de los corredores que soporta habitualmente más tráfico durante los fines de semana de verano por los desplazamientos entre la capital hispalense y las playas de Huelva.

Según los últimos datos de Tráfico, la circulación presenta intensidad a la altura de Huévar del Aljarafe en sentido Huelva. La situación se produce en plena tarde del domingo, cuando comienzan a coincidir sobre la carretera los desplazamientos propios del cambio de quincena y los viajes vinculados al puente festivo.

La A-49 conecta Sevilla con la provincia onubense y durante los meses estivales experimenta importantes aumentos de tráfico, especialmente en las horas de entrada y salida de las zonas costeras.

Un domingo complicado en las carreteras españolas Las dificultades no se limitan a Andalucía. Varios accidentes están generando importantes retenciones en otros puntos de España. En Málaga, un siniestro ha provocado más de cuatro kilómetros de atasco en la A-7, a la altura de Calahonda y en dirección a Fuengirola. También se han registrado problemas por accidentes en la A-3, en Valencia, y en la AP-1, en la provincia de Burgos. En Andalucía también se mantienen complicaciones para acceder a Jaén por la A-44, a la altura de Cárcheles. Al margen de los accidentes, la circulación es lenta en diferentes puntos de Toledo, Ávila, Girona y Barcelona. En esta última provincia se registra tráfico intenso en vías como la A-2, la AP-7 y la C-17 en dirección a la capital catalana.

Hasta doce kilómetros de atasco en la AP-4

Desde la Dirección General de Tráfico (DGT) de Andalucía occidental han informado a Europa Press de que en el caso de la AP-4 hay hasta doce kilómetros de atasco a la altura de Las Cabezas de San Juan (Sevilla).

En la A-49, son cinco kilómetros de retenciones en el término municipal de Chucena (Huelva); y cuatro, en la A-4 sentido Cádiz.

El estado de las carreteras en directo.