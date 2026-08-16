Almería alza la voz por el "abandono" ferroviario: "Estamos en el peor de los escenarios posibles y encima nos quitan el Talgo a Madrid"

Almería lleva años alzando la voz por el "agravio comparativo" que padece en cuanto a infraestructuras y movilidad respecto a otros lugares de España. Mientras espera la llegada del Corredor del Mediterráneo, que unirá la provincia con Madrid o Barcelona a través de la alta velocidad, los almerienses piden soluciones a corto y medio plazo que den respuesta a las necesidades de la ciudadanía.

En la actualidad, tal como explica José Carlos Tejada, coordinador de la plataforma ciudadana Mesa del Ferrocarril de Almería, hacer cualquier viaje en tren desde la provincia requiere de paciencia y tiempo. Con Granada, para un trayecto de 150 kilómetros se tarda tres horas en completar el recorrido. Ya si hablamos de Sevilla, el tiempo aumenta porque las cuatro conexiones diarias que tenía directas con la capital andaluza desaparecieron con la pandemia y ahora hay que hacer transbordo: en total, seis horas y media.

Para ir a Madrid, más de siete horas en tren

En el caso de Madrid, también el tiempo se dilata de manera desesperante para los viajeros y también perdió la conexión directa con Barcelona. "Antes teníamos una conexión nocturna con Madrid que nos venía muy bien, sobre todo para hacer gestiones tanto de empresas como sanitarias o de cualquier otro tipo", recuerda Tejada.

Eso desapareció hace décadas. Ahora, para llegar a la capital de España hay dos opciones diarias que se van a quedar en una en un corto espacio de tiempo: se trata de un Avant o un Talgo VI que desaparecerá el próximo septiembre por obras en Despeñaperros, lo que ha llevado a la sociedad civil a volver a levantar la voz por el "abandono ferroviario" de la provincia.

El Talgo no operará a partir de septiembre

"Estamos en el peor de los escenarios posibles y la guinda es que nos quitan el Talgo a Madrid", lamenta el representante de la plataforma ciudadana, que a finales de julio impulsó protestas para reivindicar al menos dos conexiones diarias con la capital de España. En cualquier caso, aclara que están a favor de las obras, con una duración prevista de un año, pero que necesitan una alternativa viable que suponga añadir un Avant de ida y vuelta al día.

Tampoco es que este último tren sea un paseo corto. Aunque consta como alta velocidad en los bolsillos de los viajeros, tarda siete horas. Pasa por Granada, Antequera, Córdoba y Ciudad Real antes de llegar a su destino. "Renfe hace ya tiempo que se ha olvidado de la provincia", enfatiza.

Talgo VI, un tren con "muchos achaques" que no operará a partir de septiembre

Además, indica que el Talgo VI que ahora va a ser retirado "tiene muchos achaques porque tiene más de 40 años y tampoco tiene un mantenimiento idóneo, por lo que las averías es el pan nuestro de cada día". La duración del trayecto se eleva por encima de las siete horas y media.

En coche, este trayecto supone cinco horas, por lo que la mayoría opta por utilizar su propio vehículo para desplazarse a Almería o salir de la provincia. "Competitivo el tren en Almería, para nada, y encima no hay hoja de ruta", sostiene. De hecho, añade Tejada, las reivindicaciones ahora están centradas en recuperar un trayecto de ida y vuelta con Madrid con un nuevo Alvia que conecte las dos capitales.

El Corredor Mediterráneo no llegará hasta dentro de cuatro años

La alta velocidad, mientras tanto, va a tardar aún. Las previsiones de esta plataforma ciudadana y de la Cámara de Comercio de Almería es que la alta velocidad no llegará hasta 2029 o 2030.

En este contexto, el ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y el de Presidencia, Félix Bolaños, han viajado en los últimos días la provincia para visitar las obras de la nueva estación intermodal de Almería, que encaran su fase final. En este encuentro, han asegurado la conexión directa con Granada a partir del verano del año que viene.

Preguntado por si se mantiene 2027 como horizonte para la llegada del AVE a Almería y por distintas estimaciones que sitúan su puesta en servicio a finales de 2029, el responsable de Presidencia ha evitado concretar por el momento una fecha. "No vamos a dar una cifra exacta todavía", señalaba.

La opción del avión

Tampoco el avión es una opción asequible. "Si mañana quisieses volar desde Almería a Madrid porque te surja cualquier cosa, ya te digo yo que por menos de 300, 350 euros no sacas ni un billete", subraya Tejada.

En la actualidad, aquellos que quieran desplazarse en avión desde Almería, cuentan con vuelo directo a distintos puntos de Europa. En el caso de España, las conexiones son a Sevilla, Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca, Melilla, Santander y Las Palmas de Gran Canaria. Con la capital de España, volver e ir en el día puede salir por más de 600 euros, aunque con días de diferencia el precio ronda los 300 euros. En algunos casos, los trayectos solo de ida superan los 200 euros.