Aplausos y emoción en Niebla para despedir a la UME tras el devastador incendio
El Ayuntamiento de Niebla agradece la profesionalidad y valentía de la Unidad Militar de Emergencias en la lucha contra el fuego
Niebla (Huelva) ha despedido este domingo entre aplausos a los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que han iniciado su repliegue tras colaborar en las labores de estabilización del incendio de Raboconejo, declarado el pasado 6 de agosto y que ha arrasado ya más de 38.000 hectáreas en el municipio.
El agradecimiento de Niebla a la UME
En una publicación en las redes sociales del Ayuntamiento de Niebla, consultadas por Europa Press, el Consistorio ha señalado que la UME abandona Niebla "después de días intensos de trabajo, esfuerzo y entrega en la lucha contra el incendio forestal, por lo que "toca despedir a quienes han estado a nuestro lado cuando más falta hacía".
"Han estado ahí, entre humo, llamas y cansancio, poniendo todo su empeño para proteger nuestro entorno y, sobre todo, a nuestros vecinos", han remarcado desde el Ayuntamiento antes de añadir que "desde Niebla solo podemos decir una cosa: Gracias por vuestra profesionalidad, por vuestra valentía y por estar siempre cuando se os necesita".
Más de 38.000 hectáreas afectadas por el incendio
El Consistorio ha subrayado que los militares de la UME se marchan "pero dejan atrás algo mucho más importante que vuestro trabajo" que es "el cariño, el respeto y el agradecimiento de todo un pueblo". "Niebla nunca olvidará que, cuando el fuego apretó, vosotros estuvisteis aquí. Hasta siempre, UME. Y gracias por tanto", ha concluido el Ayuntamiento ilipense.
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