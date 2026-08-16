Cambio de tiempo en Andalucía: desplome de las temperaturas en Sevilla con mínimas de hasta 16 grados según la Aemet

La Aemet ha activado para este domingo, 16 de agosto, el aviso amarillo por lluvias y tormentas en varias comarcas de Granada y Jaén, especialmente durante la tarde. Se esperan precipitaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora, con posibilidad de chubascos localmente fuertes, granizo y rachas de viento muy fuertes, sobre todo en las sierras del centro y este de Andalucía.

Además, el calor será protagonista en buena parte de la comunidad, con aviso amarillo por altas temperaturas en zonas de Almería, Córdoba, Jaén y Sevilla, donde se alcanzarán máximas de 38 grados. En el resto de Andalucía predominarán los cielos nubosos, con posibles brumas y nieblas en el litoral, mientras que las temperaturas mínimas tenderán a mantenerse o bajar y las máximas subirán en el interior oriental.

El tiempo en la semana del 17 al 23 de agosto

La previsión de la Aemet apunta a un cambio importante a partir del miércoles. Después de alcanzar este domingo los 38 grados, las máximas irán descendiendo progresivamente hasta quedarse en 31 grados el miércoles y el jueves, siete grados menos.

El alivio será todavía más evidente durante las noches. Las mínimas pasarán de los 22 y 23 grados de este domingo y lunes a solo 16 grados el viernes, lo que permitirá dejar atrás, al menos temporalmente, las noches más calurosas.

Domingo: hasta 38 grados y posibilidad de lluvia

El domingo será uno de los días más calurosos de los próximos días en Sevilla. La Aemet prevé una temperatura máxima de 38 grados y una mínima de 22.

La mañana comenzará despejada, aunque durante la tarde aparecerán intervalos nubosos. La probabilidad de precipitaciones será del 25% durante la segunda mitad del día. El viento soplará principalmente del suroeste y podrá alcanzar los 20 kilómetros por hora durante la tarde.

Lunes: 37 grados y aumenta el riesgo de lluvia

El lunes las temperaturas apenas darán tregua, aunque comenzarán a bajar ligeramente. Los termómetros se moverán entre una máxima de 37 grados y una mínima de 23.

La mañana estará despejada, pero las nubes ganarán terreno durante la segunda mitad de la jornada. Será, además, uno de los días con mayor posibilidad de precipitaciones: la Aemet eleva hasta el 45% la probabilidad de lluvia durante la tarde y la noche.

Martes: continúa el calor, pero refrescan las noches

El martes se mantendrán los 37 grados de máxima, aunque la mínima bajará de manera más apreciable hasta los 20 grados.

El cielo permanecerá prácticamente despejado durante toda la jornada y la posibilidad de lluvia será muy reducida, de apenas un 5%.

Miércoles: desplome de las temperaturas hasta los 31 grados

El cambio más importante llegará el miércoles. Sevilla pasará de los 37 grados previstos para el martes a una máxima de solo 31 grados, lo que supone un descenso de seis grados en apenas 24 horas.

También bajarán las temperaturas nocturnas, con una mínima de 19 grados. La jornada estará marcada por los intervalos nubosos y una probabilidad de precipitaciones del 10%.

Jueves: muy nuboso y un 45% de posibilidad de lluvia

El jueves continuará el ambiente bastante más suave. La máxima se mantendrá en 31 grados y la mínima en 19 grados.

Será una jornada muy nubosa y volverá a aumentar la posibilidad de precipitaciones. La Aemet establece una probabilidad de lluvia del 45%, una de las más elevadas de toda la previsión.

Viernes: vuelve el sol y la mínima cae hasta los 16 grados

La semana terminará con cielos despejados y un ligero repunte de las temperaturas durante las horas centrales. La máxima llegará hasta los 33 grados, mientras que la mínima caerá hasta unos llamativos 16 grados.