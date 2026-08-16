El fuego de Niebla arrasa el 80% del Paraje de la Pata del Caballo, catalogado como uno de los pulmones verde de la comarca de Huelva

Los peores pronósticos se han cumplido. El fuego de Niebla está estabilizado y comienzan a valorarse los daños medioambientales. El pasado martes, cuando el fuego avanzaba descontrolado y con mucha virulencia, se encendieron las alarmas. Las llamas amenazaban de nuevo uno de los parajes naturales más importante de la zona: la Pata del Caballo. Una finca de más de 7.000 hectáreas, situada al Norte del Condado de Huelva. Una amplia zona forestal y monte bajo, valorada como un pulmón verde esencial de la zona.

El Ayuntamiento de Escacena del Campo (Huelva) expresó que lo ocurrido es "profundamente doloroso" y confirmó que "las estimaciones iniciales señalan que el fuego ha calcinado aproximadamente un 80% del paraje de la Pata del Caballo".

22 años desde el incendio que lo destrozó en 2004, este paraje ha sido de nuevo devorado por las llamas. En una publicación en sus redes sociales, el Ayuntamiento lamentó que las llamas han golpeado "con dureza zonas tan queridas y valiosas" para el pueblo como El Madroñuelo, Las Contiendas, Carneros y los terrenos próximos al yacimiento de Tejada la Vieja.

Los bosques de hace 3.000 años

Este pulmón verde de Huelva ya sufrió los efectos del fuego hace justo 22 años. "La Pata del Caballo representa muy bien cómo eran los bosques de nuestra tierra hace 3.000 años", resumía a El Correo de Andalucía, en esos días de incertidumbre y miedo por el avance del fuego, Chema Fernández, presidente de la asociación ecologista Ituci Verde. "Es un gran corredor ecológico, un punto medioambiental muy importante que conecta ecosistemas de Huelva como la Sierra de Aracena, las campiñas del Condado, el paisaje protegido de Riotinto y el de Guadiamar", explicó a este periódico.

"Tiene 400 hectáreas de alcornoque autóctono, y la alisera del Barranco de los Laureles, con una vegetación de bosque húmedo propia del norte de España. Todo esto genera una biodiversidad muy interesante", apuntaba este técnico ambiental. "En cuanto a la fauna, se ha constatado actividad de cigüeña negra -en peligro de extinción en Andalucía-, y de rapaces como el buitre leonado, el milano negro o la culebrera europea".

En 2004, el incendio de Riotinto afectó también a este coto nacional, ubicado cerca del término municipal de Escacena del Campo. El desastre fue tal, que la Junta de Andalucía invirtió un total de 4,5 millones de euros en los años siguientes para "mejorar las masas de alcornocal y pinar, mantener las repoblaciones y prevenir nuevos fuegos", según recogió Europa Press hace ahora una década. La Junta de Andalucía calificó ese paraje como "una de las zonas prioritarias dentro de la reforestación global".

Una zona quemada por el incendio de Niebla que ha afectados a las provincias de Huelva y Sevilla. / David Arjona / EFE

Una vez declarada la estabilización del incendio, que ha durado diez días y ha recorrido 38.000 hectáreas, convirtiéndose en uno de los más dañinos en la historia de Andalucía, el Ayuntamiento de Escacena confirmó que se pondrá a trabajar "desde ya" para "evaluar minuciosamente los daños humanos, materiales y ecológicos causados" en su término municipal. Ante la gravedad de lo ocurrido en el paraje de la Pata de Caballo, el consistorio avanzó que "exigirá y coordinará" con el resto de administraciones "las políticas de repoblación, regeneración y ayuda necesarias para devolver la vida a nuestra sierra".

Semanas de trabajo por delante

Desde el Ayuntamiento de Escacena advirtieron de que "aún quedan semanas de trabajo por delante" ya que "continúan existiendo puntos calientes sobre el terreno", por lo que el consistorio ha pedido "máxima responsabilidad" para no acceder a las zonas afectadas y "dejar trabajar con total seguridad a los retenes que continúan en la zona". El consistorio expresó la "gratitud" a todos los profesionales que han combatido este "monstruo", con una mención "muy especial, con el orgullo a flor de piel", a los agentes de Medio Ambiente del destacamento de Escacena, "por su guía, conocimiento del terreno y entrega absoluta", así como a "los pelotones escaceneros del Infoca, que se han dejado la piel defendiendo nuestro monte como solo lo hace quien lleva esta tierra en el corazón".

"Revivir esto 22 años después de que ardieran unas 3.000 hectáreas en La Pata del Caballo es una desgracia, una pesadilla", señalaba Chema Fernández hace una semana a este periódico. Lamentablemente los peores pronósticos se cumplieron y la desgracia de 2004 se ha repetido. "Un incendio supone una afectación muy importante, aguda, súbita. El impacto en la mortalidad es brutal, con pérdidas de especies propias del bosque mediterráneo y fauna que no puede escapar de las llamas, como anfibios, reptiles y comunidades de polinizadores", subrayaba Fernández. Precisamente la asociación Ituci Verde ayudó en su día "a plantar miles de árboles desde el voluntariado ambiental", tal como apuntan desde esta entidad. "Ahora se rompe esa tendencia positiva alcanzada en estos 22 años, supone empezar otra vez de nuevo", lamentaba su presidente. Aunque en este colectivo ecologista no se dan por vencidos: "Con la ayuda de todos volveremos a hacerlo, y seguiremos haciéndolo tantas veces como sea necesario".