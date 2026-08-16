Una gran humareda negra se eleva en Huelva tras arder dos máquinas en una nave industrial
El fuego, originado sobre las 21:00 horas de este domingo, ha afectado a dos máquinas situadas en el patio de una nave pesquera sin extenderse al interior
El incendio de dos máquinas en el patio de una nave de una empresa del polígono pesquero de Huelva, que ha ya quedado controlado por los Bomberos del Ayuntamiento de la capital, ha generado una gran humareda negra visible desde distintos puntos de la ciudad.
Según han indicado, tanto desde el Consistorio onubense como desde el servicio de Emergencias 112 Andalucía, el incendio se ha producido sobre las 21:00 horas de este domingo y hasta la zona se han desplazado dotaciones de bomberos de Huelva, que han conseguido controlar rápidamente el incendio, así como efectivos de la Policía Local y la Nacional.
De este modo, se han quemado dos máquina que se encontraban en el patio de la nave, sin que la misma haya sufrido desperfectos en su interior debido al fuego. Los bomberos se encuentran en estos momentos refrigerando la zona interior de la nave, aunque no presente afección.
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