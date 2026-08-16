El "monstruoso" incendio de Niebla queda estabilizado diez días después y 417 desalojados vuelven a casa

Han sido 10 días de un incendio muy complicado, "probablemente uno de los más complicados, sin duda alguna, de la última década", confirmó el presidente de la Junta de Andalucía desde el Puesto de Mando Avanzado de Niebla (Huelva). Tras esa lucha sin cuartel contra un fuego que comenzó en Niebla y recorrió 38.000 hectáreas hasta cruzar a la provincia de Sevilla, la dirección del plan Infoca comunicó que el incendio queda "estabilizado". Se pasa de fase después de 36 horas sin que haya vuelto a aparecer ningún foco. Por fin "no hay llamas" en el perímetro.

Tras la estabilización el incendio pasa al nivel 2 del plan de emergencias. Queda atrás el nivel 1 y los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) comenzarán su repliegue este domingo. El incendio se declaró el pasado 6 de agosto en el paraje Raboconejo de Niebla (Huelva) y llegó hasta pueblos de Sevilla como El Madroño o Aznalcóllar.

Europa Press

"Ha sido un incendio de una intensidad, de una agresividad permanente y constante a lo largo de los 10 días donde no nos ha dado cuartel, donde ha llevado a los equipos prácticamente hasta la extenuación en la lucha contra esta bestia, como yo la llamaba, este gran monstruo de incendio. Ha sido un sufrimiento y, lógicamente, una inquietud constante y permanente", aseguró el presidente andaluz.

La vuelta de todos los desalojados

Después de 36 horas de vigilancia constante desde el punto de vista técnico se da por estabilizado el incendio. Alcanzado este punto, se propone el regreso a sus casas de las 417 personas de 11 municipios que tuvieron que abandonar sus hogares como consecuencia de la presencia o de la cercanía de las llamas. Con esto la totalidad de las personas que tuvieron que ser desalojadas ya pueden volver. Una noticia de vuelta a la normalidad después de tantos días.

Pese a la estabilización, aún queda para que el incendio se dé por extinguido. Continúan existiendo puntos calientes y siempre puede haber rachas de viento que compliquen la lucha contra el fuego. "Si alguien ve alguna columna de humo es algo razonable, no significa o no tiene que significar que haya otro incendio ni que las llamas hayan vuelto a prender, simplemente que son puntos calientes que se van a ir refrescando y controlando a lo largo de los próximos días", explicó Moreno. La extinción definitiva desde el punto de vista técnico no se producirá probablemente hasta semanas después. Queda todavía un trabajo arduo y complejo y los equipos del Infoca seguirán controlando y enfriando esa zona de manera paulatina. Sin embargo, no existe ya peligro inminente, de ahí que se levanten los desalojos.

El delegado del Gobierno en funciones, Francisco Toscano, explicó que tras el repliegue de la UME y de los medios aéreos del Ministerio de Transición Ecológica, el Gobierno seguirá colaborando estrechamente con los alcaldes y alcaldesas. "Colaboraremos fundamentalmente con las administraciones locales, con los alcaldes y las alcaldesas, para que puedan hacer unas evaluaciones lo mejores posibles. En tercer lugar, llegará la fase de la recuperación de las comarcas afectadas tanto de Huelva como de Sevilla. La reforestación, sin duda, merece una reflexión que tengamos en cuenta cuál es la realidad medioambiental, el cambio climático y que seamos capaces de evitar desastres medioambientales como el que hemos vivido en este incendio", subrayó Toscano. "El Gobierno de España ha demostrado durante toda esta emergencia su firme compromiso con los vecinos y vecinas y también con la dirección de la emergencia y, ese compromiso se mantendrá en lo que queda todavía y en lo que vendrá en el futuro", puntualizó.

El mayor en hectáreas recorridas

El incendio forestal de Niebla (Huelva) declarado este pasado 6 de agosto se confirmó como el más grave de la historia de Andalucía en número de hectáreas afectadas junto al que tuvo lugar en Riotinto en 2004. En aquella ocasión, la superficie alcanzó las 34.000 hectáreas y en el caso de este año ya se habla de más de 38.000 recorridas, aunque el vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha insistido estos días en que finalmente la zona calcinada será "bastante menor".

En ese sentido, el presidente andaluz subrayó también tras declarar su estabilización que "es probable" que la extensión quemada sea menos que la que se estaba estipulando. "Hemos podido observar ya, una vez estabilizado, que hay islas, zonas que no se han quemado, incluso de 400 hectáreas", explicó Moreno. Habrá que esperar que el satélite Copérnico fije con exactitud las hectáreas calcinadas.

La zona quemada ya fue muy castigada por el dramático incendio de Berrocal, que se inició en Minas de Riotinto en julio de 2004, y que se ha repetido estos días en estos municipios. Y lo hace tanto en afectados de la provincia onubense --El Berrocal, Zalamea La Real, Nerva y Paterna del Campo-- como el caso de la de Sevilla, con El Madroño y Aznalcóllar entre los damnificados.

Mensaje de unidad

El presidente de la Junta quiso subrayar entre sus agradecimientos el papel de todas las administraciones implicadas, el Estado ha desplegado un importante número de efectivos con la UME del Ejército y la Guardia Civil como protagonistas esenciales para frenar el fuego, y elogió el papel de los alcaldes de la zona. "Han tenido un comportamiento ejemplar", señaló. Lo hizo después de que los regidores socialistas difundieran este sábado un comunicado denunciando que la Junta tardó en tomar decisiones tres días que fueron fatídicos para la extensión del fuego y se demoró también al pedir la llegada de la UME. Sin aludir a esas críticas, ssus palabras han subrayado la importancia de la unidad y la coordinación en este tipo de catástrofes.

En este 2026, Andalucía ya había alcanzado otro duro récord en materia de incendios forestales. En este caso, el de Los Gallardos (Almería), declarado este pasado 9 de julio en el paraje de Almocáizar, dejó 14 fallecidos y 18 personas atendidas. Ante estas cifras, ha sido catalogado como el incendio más mortífero de los registrados en España en el siglo XXI, superando así al incendio de Riba de Saelices (Guadalajara) en 2005 que ostentaba el récord con 11 fallecidos.